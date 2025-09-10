Viena alkohola saindēšanās epizode var pilnībā aizklapēt ciet visu uzņemšanas nodaļu – odekolonu dzērāju ārstēšana prasa daudz resursu 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Andrejs Klementjevs, Rīgas domes LPV frakcijas vadītāja vietnieks, deputāts, brīdina par dramatiskām sekām, ko rada nelegālais alkohols. Viens saindēšanās gadījums var “aizklapēt” veselu slimnīcas nodaļu, bet ārstēšana valstij izmaksā vairāk nekā tūkstoti eiro dienā.
“Ja cilvēki domā: “Es nedzeru alkoholu, es nedzeru odekolonu, man vienalga, ko viņi tur dara,” tā ir liela kļūda,” uzskata Klementjevs. Viņš stāsta, ka vienā saindēšanās gadījumā parasti saindējas desmit un vairāk cilvēku, jo nelegālais alkohols ražots lielos apjomos, kas sadalīts starp vietējiem alkohola mīļiem.
“Tā saindēšanās epidēmija ir tik liela, ka tā vienā momentā var aizklapēt visu pieņemšanas nodaļu un visas intensīvās terapijas palātas. Tādi gadījumi ir,” skaidro deputāts.
Viņš stāsta, ka cilvēki, kuri nelieto alkoholu, nevar domāt, ka viņus “dzērāji” neskar, jo tajā brīdī, kad “nedzērājam” būs slikti, viņam “dzērāju” dēļ var nebūt vietas intensīvajā terapijā. Tikai tāpēc, ka cilvēks ir saindējies ar alkoholu, viņu nevar vienkārši izņemt no ārstēšanas – viņu slimnīcā var turēt ļoti ilgi.
“Tā ārstēšana būs vairāk nekā divas nedēļas, un tā maksā vairāk nekā tūkstoš eiro dienā. Mums kā valstij vajag garantēt, ka, ja cilvēkam ir šāda kaite (atkarība no alkohola), vai mēs viņu ārstējam, vai saliekam tādus apstākļus, lai viņš nesaindētos,” uzskata Klementjevs.
Šobrīd valsts mēģina ierobežot alkohola patēriņu, bet cilvēki, kas atkarīgi no alkohola, tāpat ceļu pie tā atradīs, jo viņiem “tāda daba jau”, uzskata deputāts.