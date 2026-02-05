Ukrainas armijas karavīri militārās operācijas laikā Kurskas apgabalā Krievijā, 2024.gada augustā.
Ukrainas armijas karavīri militārās operācijas laikā Kurskas apgabalā Krievijā, 2024.gada augustā.
Foto: AFP/SCANPIX

Šajā jautājumā Ukrainai būs nepieciešama eiropiešu palīdzība: Zelenskis atklāj, kādas būtiskas izmaiņas sagaida Ukrainas armiju pēc kara 0

LETA
18:17, 5. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņojis, ka pēc kara vēlas saglabāt 800 000 vīru lielu armiju, taču karavīru rekrutēšanu organizēt uz brīvprātības pamata, nevis iesaucot.

Kopīgajā preses konferencē ar Polijas premjerministru Donaldu Tusku Zelenskis arī norādīja, ka karavīriem būs jānodrošina augstas algas.

Viņš piebilda, ka attiecīgu uzdevumu jau devis jaunajam aizsardzības ministram Mihailo Federovam, uzsverot, ka visaugstākais atalgojums jāsaņem karavīriem, kas atrodas pirmajās līnijās un patiesi riskē ar savām dzīvībām.

Prezidents arī atzina, ka šajā jautājumā Ukrainai būs nepieciešama eiropiešu palīdzība, “jo Ukrainas armija ir Eiropas drošības sastāvdaļa”.

