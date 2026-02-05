“Slimnīcu šajos korpusos tālāk attīstīt būs ļoti sarežģīti, ja ne neiespējami. Tur var pārnest tirgu vai ierīkot lielveikalu,” Apinis ar Stradiņu drāmu 0

18:02, 5. februāris 2026
Divi gadi. Tieši tik ilgi Stradiņu slimnīcas A2 korpusa būvniecības stāsts stāv uz pauzes, kamēr sabiedrībai tiek pasniegts par “procesiem”, “izvērtējumiem” un “jauniem iepirkumiem”. Tikmēr apakšuzņēmēji – tie, kas reāli veica darbus un ir uzņēmušies darbu risku – joprojām gaida samaksu. Bet problēmas ar Stradiņu jaunajiem korpusiem neaprobežojas tikai ar nesamaksātām algām.

“Ārzemnieki ir man teikuši, ka šī slimnīca jānojauc un jābūvē pa jaunam. Slimnīcu šajos korpusos tālāk attīstīt būs ļoti sarežģīti, ja ne neiespējami,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Pēteris Apinis, TV24 raidījuma “Dr. Apinis” vadītājs, Latvijas veselības aizsardzības valsts ministrs (1995).

