14:55, 28. februāris 2026
Baiba Šmite-Roķe, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore, TV24 raidījumā “Dienas personība” stāsta par jaunumiem šī gada ienākumu deklarācijā.

Šmite-Roķe saka, ka gada ienākumu deklarācijas pārskats šogad būs tikpat vienkāršs kā līdz šim. Vienlaikus viņa norāda, ka 2025. gadā, par kuru šogad iesniegsim ienākumu deklarāciju, mainījās nodokļu politika – vairs nav sarežģīti aprēķini, metodes vai citas lietas. “Mēs 1. martu gaidījām kā tādu brīnumu – būs vai nebūs nodokļu pārmaksa,” teic Šmite-Roķe.

Viņa pauž, ka ir cilvēki, kuri ir satraukti par to, ka 1. martā var nesaņemt nodokļu pārmaksu, taču norāda – kopš 2025. gada 1. janvāra visi iedzīvotāji saņēma to, kas pienākas, katru mēnesi. Šmite-Roķe arī informē, kādos gadījumos izveidosies nodokļu pārmaksa.

