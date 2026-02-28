“Pārmaksa izveidosies tikai tad, ja…” Šmite-Roķe atklāj, kā uzvarēt 1. marta loterijā 0
Baiba Šmite-Roķe, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore, TV24 raidījumā “Dienas personība” stāsta par jaunumiem šī gada ienākumu deklarācijā.
Šmite-Roķe saka, ka gada ienākumu deklarācijas pārskats šogad būs tikpat vienkāršs kā līdz šim. Vienlaikus viņa norāda, ka 2025. gadā, par kuru šogad iesniegsim ienākumu deklarāciju, mainījās nodokļu politika – vairs nav sarežģīti aprēķini, metodes vai citas lietas. “Mēs 1. martu gaidījām kā tādu brīnumu – būs vai nebūs nodokļu pārmaksa,” teic Šmite-Roķe.
Viņa pauž, ka ir cilvēki, kuri ir satraukti par to, ka 1. martā var nesaņemt nodokļu pārmaksu, taču norāda – kopš 2025. gada 1. janvāra visi iedzīvotāji saņēma to, kas pienākas, katru mēnesi. Šmite-Roķe arī informē, kādos gadījumos izveidosies nodokļu pārmaksa.
Vairāk skaties video!