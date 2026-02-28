Daudzi pārmaksā par neko! Eksperts atbild, ar ko braukt ekonomiskāk – benzīnu, dīzeļdegvielu vai gāzi 0
Auto izvēle nav atkarīga tikai no degvielas cenas uzpildes stacijā. Lēmumu ietekmē arī apkopes izmaksas, dzinēja kalpošanas ilgums, degvielas patēriņš un tas, cik ērti automobilis darbojas dažādos laikapstākļos. Vietnei Unian autoservisa eksperts Mihailo Samušenko skaidrojis, kura degviela galu galā ir izdevīgāka ikdienā, kāds auto piemērotāks pilsētai vai šosejai un kā izvēle ietekmē dzinēja resursu.
Benzīna dzinēji
Pēc eksperta teiktā, katram degvielas veidam ir savas priekšrocības un trūkumi, īpaši ziemā, kad temperatūra var pazemināties līdz -20 °C. Benzīna dzinēji ir vienkāršāki apkopē, īpaši lietotām automašīnām. Tie vieglāk iedarbojas aukstumā, ātrāk uzsilst un ātrāk sāk sildīt salonu, tāpēc ir ērti pilsētas režīmā ar īsiem pārbraucieniem.
Tomēr benzīna automobiļiem degvielas patēriņš uz 100 kilometriem parasti ir par 20–30% lielāks nekā dīzeļdzinējiem, un kopējās izmaksas bieži ir augstākas. Turklāt agresīvs braukšanas stils var samazināt benzīna dzinēja kalpošanas laiku.