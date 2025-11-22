“Sākot no Maķedonijas Aleksandra laikiem, šādi cilvēki ir bijuši!” Pulkvedis komentē korpuciju Ukrainā 0

22:24, 22. novembris 2025
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs nesenā telefonsarunā mudināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski spert enerģiskus soļus cīņā ar korupciju, aicinājumu izsakot neilgi pēc kukuļošanas skandāla, kas satricinājis Kijivu.

Pēc Zelenska prasības atkāpušies enerģētikas un tieslietu ministri saistībā ar milzu naudas atmazgāšanas shēmu enerģētikas nozarē. Telefonsarunā Zelenskis pastāstīja Mercam par skandāla izmeklēšanu un “apsolīja pilnīgu pārredzamību, ilgtermiņa atbalstu neatkarīgām pretkorupcijas iestādēm, lai atjaunotu partneru un starptautisko donoru uzticību”.

Kā par situāciju TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” sacīja Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis: “Ir labi tas, ka ukraiņu NABU [analogs Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam] darbojas un reāli ir spējīgs veikt apjomīgas operācijas, atklājot tik lielu koruptīvu skandālu [100 miljonu eiro vērtībā].”

Rajevs gan atgādina, ka pirms pāris mēnešiem jau viens šāds apjomīgs korupcijas gadījums tika atklāts, kad šīs organizācijas gribēja neatkarīgas iestādes pakļaut ministrijām, kas tad pa tiešo kontrolētu to darbību; toreiz bija gan protesta akcijas daudzviet Ukrainā, gan ES kritiski uz to raudzījās, tad šis lēmums tika atcelts, un tā rezultāts ir redzams tagad.

“Pats bēdīgākais tajā ir fakts, ka ik dienu lielā daudzumā karalauka mirst karavīri, kas karo par savu dzimteni.

Un šis kara laiks ir ļoti pateicīgs korupcijai — korupcionāriem ar negodīgiem līdzekļiem un veidiem gūt negodīgu peļņu. Ukraina nav izņēmums…” atzīst Rajevs.

Viņš gan atgādina, ka tā ir bijis visos karos, sākot ar Maķedonijas Aleksandra laikiem, šādi cilvēki ir bijuši un nekur tādi nepazudīs,

tāpēc tādas organizācijas kā KNAB ir vajadzīgas un ļoti svarīgi, lai tās spētu veikt savu darbu.
