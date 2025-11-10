“Viņš to var izdarīt!” Zelenskis brīdina, ka Putins ir gatavs izvērst karu plašumā 5
Krievijas diktators Vladimirs Putins atrodas pata situācijā un vēl pirms Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara beigām var uzbrukt kādai Eiropas Savienības (ES) valstij, intervijā britu laikrakstam “The Guardian” sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
“No reālo panākumu skata punkta Putins ir strupceļa situācijā. Viņam tā drīzāk ir pata situācija. Tāpēc šīs neveiksmes var pamudināt viņu meklēt citas teritorijas,” sacīja prezidents.
“Mans viedoklis ir šāds. Viņš to var izdarīt. Mums ir jāaizmirst par vispārējo Eiropas skepsi attiecībā uz to, ka Putins vispirms grib okupēt Ukrainu un tad viņš var doties kaut kur citur. Viņš gan vienu, gan otru var izdarīt vienlaikus,” norādīja Zelenskis.
Neseno incidentu sēriju, kad Krievijas droni un iznīcinātāji pārkāpa NATO austrumu dalībvalstu Polijas, Rumānijas un Igaunijas robežas, Zelenskis saistīja ar to, ka Krievijai nav izdevies panākt būtisku progresu Ukrainas frontē.
Krievija jau tagad īsteno “hibrīdkaru pret Eiropu” un pārbauda NATO sarkanās līnijas, norādīja Ukrainas prezidents.