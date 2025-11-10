Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/Ben STANSALL / POOL / AFP

“Viņš to var izdarīt!” Zelenskis brīdina, ka Putins ir gatavs izvērst karu plašumā 5

LETA
10:26, 10. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins atrodas pata situācijā un vēl pirms Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara beigām var uzbrukt kādai Eiropas Savienības (ES) valstij, intervijā britu laikrakstam “The Guardian” sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem ar vājiem nerviem nelasīt! Melnais horoskops visām zodiaka zīmēm
“Kad meita šo stāstīja, pat neticēju!” Degvielas uzpildes stacijā parādījusies noderīga iekārta 4
“Ir kaut kas, ar ko…” Ukraina plāno sarīkot iespaidīgu “šovu” Maskavā
Lasīt citas ziņas

“No reālo panākumu skata punkta Putins ir strupceļa situācijā. Viņam tā drīzāk ir pata situācija. Tāpēc šīs neveiksmes var pamudināt viņu meklēt citas teritorijas,” sacīja prezidents.

“Mans viedoklis ir šāds. Viņš to var izdarīt. Mums ir jāaizmirst par vispārējo Eiropas skepsi attiecībā uz to, ka Putins vispirms grib okupēt Ukrainu un tad viņš var doties kaut kur citur. Viņš gan vienu, gan otru var izdarīt vienlaikus,” norādīja Zelenskis.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Divi jaunieši Rīgas centrā brutāli piekauj un aplaupa garāmgājēju
Tiesa pasludina spriedumu ziemā Rēzeknes novadā nosalušā divus gadus vecā puisīša lietā. Sods šķiet nesamērīgi maigs
Kokteilis
FOTO. Ieskandinot Latvijas valsts svētku nedēļu, no aptuveni 200 “Audi” automašīnām izveidots iespaidīgs Lielvārdes jostas zīmējums

Neseno incidentu sēriju, kad Krievijas droni un iznīcinātāji pārkāpa NATO austrumu dalībvalstu Polijas, Rumānijas un Igaunijas robežas, Zelenskis saistīja ar to, ka Krievijai nav izdevies panākt būtisku progresu Ukrainas frontē.

Krievija jau tagad īsteno “hibrīdkaru pret Eiropu” un pārbauda NATO sarkanās līnijas, norādīja Ukrainas prezidents.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pokrovskas krišana ir tuvu: Putinam padomā jau divi tālākie scenāriji
Krievija nakts laikā Ukrainas virzienā palaida gandrīz 500 dronus un raķetes: Zelenskis runā par sekām
Vai Lavrova ēra tuvojas beigām? Signāli no Kremļa liecina par iespējamām pārmaiņām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.