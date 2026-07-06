Bērni kļūst par dopamīna narkomāniem! Elviss Strazdiņš brīdina par sociālo mediju sekām 0
TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” kiberdrošības eksperts un blogeris Elviss Strazdiņš pauda atbalstu sociālo mediju lietošanas ierobežošanai bērniem un pusaudžiem, norādot, ka šīs platformas var negatīvi ietekmēt smadzeņu darbību un veicināt atkarību.
Viņš skaidroja, ka sociālie mediji nodrošina nepārtrauktu dopamīna pieplūdumu, tādēļ lietotājiem nav jāpieliek īpašas pūles, lai saņemtu pozitīvu stimulāciju. Pēc Strazdiņa domām, cilvēka smadzenes evolucionāri ir pielāgotas saņemt šo atalgojuma sajūtu pēc fiziskas vai intelektuālas piepūles, taču mūsdienu digitālā vide šo mehānismu izjauc.
Viņaprāt, bērni, ilgstoši lietojot sociālos medijus, var kļūt atkarīgi no šāda dopamīna stimula, un šo parādību zināmā mērā var salīdzināt ar atkarību izraisošu vielu iedarbību.
Vienlaikus Strazdiņš uzsvēra, ka vecuma ierobežojumu ieviešanai nevajadzētu nozīmēt plašāku personas datu nodošanu tiešsaistes platformām. Viņš kā iespējamu risinājumu minēja tā dēvēto “Zero-Knowledge Proof” jeb nulles zināšanu pierādījuma tehnoloģiju, kas ļauj pārbaudīt, piemēram, vai persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, neatklājot citus personas datus. Pēc viņa teiktā, šāda pieeja nodrošinātu vecuma pārbaudi, vienlaikus saglabājot lietotāju privātumu.