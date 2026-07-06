Bērni kļūst par dopamīna narkomāniem! Elviss Strazdiņš brīdina par sociālo mediju sekām 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:53, 6. jūlijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” kiberdrošības eksperts un blogeris Elviss Strazdiņš pauda atbalstu sociālo mediju lietošanas ierobežošanai bērniem un pusaudžiem, norādot, ka šīs platformas var negatīvi ietekmēt smadzeņu darbību un veicināt atkarību.

Kokteilis
Kabatas pildīsies ar naudu: šī diena kļūs par finanšu tramplīnu trīs zodiaka zīmēm 3
Veselam
Kardiologs nosaucis dzērienu, no kura vajadzētu atteikties ikvienam – tas var nopietni kaitēt sirdij
Dārzs
Dārzā burtiski ņudzēs ērces – no kāda populāra košumkrūma labāk atteikties?
Lasīt citas ziņas

Viņš skaidroja, ka sociālie mediji nodrošina nepārtrauktu dopamīna pieplūdumu, tādēļ lietotājiem nav jāpieliek īpašas pūles, lai saņemtu pozitīvu stimulāciju. Pēc Strazdiņa domām, cilvēka smadzenes evolucionāri ir pielāgotas saņemt šo atalgojuma sajūtu pēc fiziskas vai intelektuālas piepūles, taču mūsdienu digitālā vide šo mehānismu izjauc.

Viņaprāt, bērni, ilgstoši lietojot sociālos medijus, var kļūt atkarīgi no šāda dopamīna stimula, un šo parādību zināmā mērā var salīdzināt ar atkarību izraisošu vielu iedarbību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Laura Londe pastāsta, kā mainījusies viņas dzīve pēc tam, kad visi uzzināja, ka viņa ir Guntara Rača meita
Kur palikt “parastajam” bērnam ar vidējo atzīmi virs 7? Uzņemšanas nosacījumi 10. klasēs dzen stresā Latvijas ģimenes
Pāris asprātīgā manierē kaimiņiem paziņo par jauno ģimenes locekli: “Esam sagatavojuši nelielus komplektiņus…”

Vienlaikus Strazdiņš uzsvēra, ka vecuma ierobežojumu ieviešanai nevajadzētu nozīmēt plašāku personas datu nodošanu tiešsaistes platformām. Viņš kā iespējamu risinājumu minēja tā dēvēto “Zero-Knowledge Proof” jeb nulles zināšanu pierādījuma tehnoloģiju, kas ļauj pārbaudīt, piemēram, vai persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, neatklājot citus personas datus. Pēc viņa teiktā, šāda pieeja nodrošinātu vecuma pārbaudi, vienlaikus saglabājot lietotāju privātumu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
“Smadzeņu puve” no sociālajiem medijiem? 12 veidi, kā ļaut smadzenēm atpūsties
Eiropas Savienība varētu aizliegt bērniem sociālos medijus, stingru noteikumu gatavošana, iespējams, notiks jau šovasar
TV24
“Viņi to nerāda!” Psihiatrs skaidro, cik bīstami, jo īpaši sievietēm, ir sociālie mediji
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.