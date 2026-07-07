FOTO: Valsts policija
FOTO: Valsts policija
Valsts policija

10% no upuriem ir nepilngadīgi! Policija 59 valstīs aizturējusi vairāk nekā 1000 cilvēku tirgotāju 0

Pievieno LA.LV
LETA
9:19, 7. jūlijs 2026
Ziņas Krimināls

Liela mēroga operācijā pret starptautiskajiem cilvēku tirdzniecības tīkliem 59 valstu policija visā pasaulē aizturējusi vairāk nekā tūkstoti cilvēku, paziņojis Interpols.

Kokteilis
Kabatas pildīsies ar naudu: šī diena kļūs par finanšu tramplīnu trīs zodiaka zīmēm 3
Veselam
Kardiologs nosaucis dzērienu, no kura vajadzētu atteikties ikvienam – tas var nopietni kaitēt sirdij
Dārzs
Dārzā burtiski ņudzēs ērces – no kāda populāra košumkrūma labāk atteikties?
Lasīt citas ziņas

Aizturēšanas notika piecu dienu laikā Āfrikā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Eiropā un Āzijā, teikts Interpola paziņojumā.

Operācija tika organizēta Rumānijas un Austrijas iestāžu vadībā, to koordinējot Interpolam, Eiropolam, Amerpolam un Eiropas robežapsardzes aģentūrai “Frontex”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kur palikt “parastajam” bērnam ar vidējo atzīmi virs 7? Uzņemšanas nosacījumi 10. klasēs dzen stresā Latvijas ģimenes
Pāris asprātīgā manierē kaimiņiem paziņo par jauno ģimenes locekli: “Esam sagatavojuši nelielus komplektiņus…”
Ir viens iemesls, kāpēc karš ar NATO Putinam varētu kļūt par “glābiņu” – pat tad, ja viņš zaudētu

Saskaņā ar Interpola datiem kopumā tika identificēti vairāk nekā divi tūkstoši upuru, kurus, cita starpā, piespieda nodarboties ar prostitūciju, ubagošanu vai pat iesaistīties noziedzīgās darbībās.

Lielākā daļa cietušo ir Argentīnas, Kolumbijas, Venecuēlas, Moldovas un Nepālas pilsoņi. No tiem 10% bija nepilngadīgi. Noziedznieki mērķtiecīgi izvēlējās upurus no neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Izmantojot viltu vai piespiešanu, cilvēkus nosūtīja uz citām valstīm un pat uz citiem kontinentiem, pavēstīja Interpols.

Piemēram, Brazīlijā tika likvidēts starptautisks noziedzīgs tīkls, kas nosūtīja cilvēkus uz Kambodžu, kur viņus piespieda strādāt centros, kas nodarbojās ar interneta krāpšanu. Beļģijā tika aizturētas 17 personas, kuras tiek turētas aizdomās par nepilngadīgo vervēšanu internetā un turpmāku piespiešanu nodarboties ar prostitūciju Beļģijā un Francijā.

Interpols paziņoja, ka cilvēku tirdzniecība joprojām ir viena no ienesīgākajām un izplatītākajām organizētās noziedzības formām pasaulē. “Mūsu reakcijai jābūt tikpat globālai, koordinētai un bezkompromisa,” norādīja organizācija.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
Pornogrāfiski priekšnesumi, cietsirdība un citi noziegumi: policija aiztur personu grupu aizdomās par noziegumu pret dzīvniekiem
Traģēdija nakts melnumā: iebraucot ezerā, gājis bojā autovadītājs
Krimināls
Bēgšana, vajāšana un šāvieni gaisā – robežsargi Latgalē aiztur “dzīvās kontrabandas” pārvadātājus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.