10% no upuriem ir nepilngadīgi! Policija 59 valstīs aizturējusi vairāk nekā 1000 cilvēku tirgotāju 0
Liela mēroga operācijā pret starptautiskajiem cilvēku tirdzniecības tīkliem 59 valstu policija visā pasaulē aizturējusi vairāk nekā tūkstoti cilvēku, paziņojis Interpols.
Aizturēšanas notika piecu dienu laikā Āfrikā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Eiropā un Āzijā, teikts Interpola paziņojumā.
Operācija tika organizēta Rumānijas un Austrijas iestāžu vadībā, to koordinējot Interpolam, Eiropolam, Amerpolam un Eiropas robežapsardzes aģentūrai “Frontex”.
Saskaņā ar Interpola datiem kopumā tika identificēti vairāk nekā divi tūkstoši upuru, kurus, cita starpā, piespieda nodarboties ar prostitūciju, ubagošanu vai pat iesaistīties noziedzīgās darbībās.
Lielākā daļa cietušo ir Argentīnas, Kolumbijas, Venecuēlas, Moldovas un Nepālas pilsoņi. No tiem 10% bija nepilngadīgi. Noziedznieki mērķtiecīgi izvēlējās upurus no neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Izmantojot viltu vai piespiešanu, cilvēkus nosūtīja uz citām valstīm un pat uz citiem kontinentiem, pavēstīja Interpols.
Piemēram, Brazīlijā tika likvidēts starptautisks noziedzīgs tīkls, kas nosūtīja cilvēkus uz Kambodžu, kur viņus piespieda strādāt centros, kas nodarbojās ar interneta krāpšanu. Beļģijā tika aizturētas 17 personas, kuras tiek turētas aizdomās par nepilngadīgo vervēšanu internetā un turpmāku piespiešanu nodarboties ar prostitūciju Beļģijā un Francijā.
Interpols paziņoja, ka cilvēku tirdzniecība joprojām ir viena no ienesīgākajām un izplatītākajām organizētās noziedzības formām pasaulē. “Mūsu reakcijai jābūt tikpat globālai, koordinētai un bezkompromisa,” norādīja organizācija.