Šausmīgi notikumi Šveicē: dzelzceļa stacijā vīrietis sadūris trīs cilvēkus
Vintertūrā, Šveices ziemeļaustrumos, dzelzceļa stacijā ceturtdien kāds vīrietis sadūris trīs cilvēkus, paziņoja policija. Uzbrucējs, 31 gadu vecs šveicietis, aizturēts.
Uzbrukums notika neilgi pēc plkst. 8.30, teikts Cīrihes reģionālās policijas paziņojumā, bet uzbrukuma motīvs vēl tiek izmeklēts.
Cietušie ir 28, 43 un 52 gadus veci šveicieši. Viņi nogādāti slimnīcās. Informācija par viņu ievainojumu smagumu netiek sniegta.
Vintertūrā ir aptuveni 123 000 iedzīvotāju, un tā netālu no valsts lielākās pilsētas Cīrihes.