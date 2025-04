Foto: Pexels

Šī ir mīlestības diena. Horoskopi 10. aprīlim Ieteikt







Auns

Labs laiks, lai pievērstos finanšu jautājumiem – piemēram, sadalītu budžetu vai sāktu meklēt papildu ienākumu avotu. Kādam pat iespēja pati atnāks rokās. Tomēr pagaidām labāk plaši nestāstīt par savām idejām vai piedāvājumiem. Iespējams, šodien būs kāds negaidīts pirkums.

Vērsis

Šodien tev būs diezgan piesātināta diena. Ja esi radoša personība, tevi pārņems iedvesma. No vienas puses gribēsies radīt, no otras – darīsi to saprātīgi, domājot par praktiskumu un lietderību. Laba diena, lai apspriestu ceļojumu vai mācības. Esi piesardzīgs ar elektroierīcēm un elektrību.

Dvīņi

Tev var rasties pēkšņa atklāsme – beidzot sapratīsi, kāds lēmums tev jāpieņem svarīgā jautājumā. Dažiem gribēsies filozofēt, iespējams, sāksi interesēties par ezotēriku vai psiholoģiju. Intuīcija būs spēcīga, kas nāks par labu darbā – varēsi nojaust, ko vēlas vadība, un sniegt to.

Vēzis

Tevi sagaida aktīva diena. Draugi vai domubiedri var aicināt jautri pavadīt laiku. Darbs komandā būs daudz efektīvāks nekā vienatnē – šodien viens cīnītājs laukā neizdarīs daudz. Iespējams piedāvājums doties komandējumā. Var gadīties arī kāds negaidīts pavērsiens.

Lauva

10. aprīlis var būt liktenīgs – tevi var paaugstināt vai arī, pretēji, atlaist. Jebkurā gadījumā tavs statuss var mainīties. Arī personīgajā dzīvē iespējamas izmaiņas. Labs brīdis, lai pastāstītu vadībai par savām idejām – šodien tu būsi šarmants un izlēmīgs.

Jaunava

Tev priekšā intensīva diena – iespējams, gatavosies komandējumam, ceļojumam vai meklēsi informāciju, kas vajadzīga darbam vai privātām lietām. Iespējams, nāksies risināt juridiskas lietas. Tāpat iespējamas negaidītas ziņas no tālienes vai uzaicinājums uz randiņu.

Svari

Iespējams, partneris tev izteiks interesantu piedāvājumu. Biznesā vai darbā vari sagaidīt pozitīvas pārmaiņas – amatu, algas pielikumu vai prēmiju. Dažiem nāksies pievērsties veselībai – varbūt jādodas pie ārsta vai jānodod analīzes.

Skorpions

Šodien ļoti svarīgi ir veidot pareizas attiecības – gan darbā, gan privātajā dzīvē. Kāds no apkārtējiem var pārsteigt ar interesantu piedāvājumu. Tevi var uzaicināt gan uz randiņu, gan uz svarīgām pārrunām. Būtu jauki pavadīt laiku kopā ar bērniem.

Strēlnieks

Darba būs daudz – pat ļoti daudz. Iespējams, nāksies darīt arī to, ko iepriekš nedarīji un kas nebija tavos pienākumos. Labs laiks sportam un aktivitātēm. Īpašu prieku sagādās kāda tuvā cilvēka kompānija. Dariet kopā kaut ko, kas jums abiem patīk.

Mežāzis

Šī ir mīlestības diena. Ja esi romantiski noskaņots, produktivitāte darbā var ciest. Toties radošās personības šodien būs īstā ugunī! Lieliska diena randiņiem, flirtam, jaunu cilvēku iepazīšanai. Ģimenes Mežāžiem būtu vērts pavadīt laiku kopā ar bērniem.

Ūdensvīrs

Ja strādā no mājām – diena būs ļoti produktīva. Taču, ja esi birojā, domas var visu laiku kavēties pie ģimenes. Iespējams, mājās vai pie radiem notiks daudz kas, kas traucēs koncentrēties. Gribēsies sirsnīgāk komunicēt ar kolēģiem.

Zivis

10. aprīlī tu būsi nepārtrauktā kustībā – sarunas, tikšanās, informācijas plūsma. Dienas gaitā būs daudz uzdevumu, kas jāizdara. Gaidāmas pārsteidzošas ziņas no tuvākā loka. Kāds no Zivīm dosies nelielā izbraucienā vai komandējumā.

