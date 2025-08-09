#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels.com

Publiskoti dati par pagājušā gada populārākajiem jaundzimušo vārdiem. Kādi tie ir? 0

LETA
10:54, 9. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Pērn dzimušiem bērniem vecāki visbiežāk devuši vārdus Mareks un Emīlija, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.

Pērn dzimušie zēni visbiežāk nosaukti par Mareku, Oliveru, Teodoru, Robertu, Emīlu, Gustavu, Kārli, Tomasu, Jēkabu un Lūkasu.

Tikmēr meitenēm pērn biežāk dots vārds Emīlija, Sofija, Amēlija, Emma, Anna, Nora, Marta, Melānija, Alise un Estere.

Bērniem doti arī saliktie personvārdi. Populārākā personvārdu kombinācija zēniem pērn bijusi Roberts Jānis, bet meitenēm – Anna Marija. Dati liecina, ka zēniem šādās kombinācijās kā vienu no vārdiem bieži izvēlas Jāni, bet meitenēm – Anna.

2025.gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,857 miljoni iedzīvotāju, no tiem 344 000 jeb 18,5% bija bērni vecumā līdz 17 gadiem. Kopš 2016.gada sākuma bērnu skaits samazinājies par 8800 jeb 2,5%.

