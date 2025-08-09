Ukraina okupantiem zemi neatdos, saka Zelenskis, kamēr Tramps un Putins gatavojas tikties 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdienas agrā rītā paziņoja, ka “ukraiņi savu zemi okupantiem neatdos” pēc tam, kad Donalds Tramps sacīja, ka nākamnedēļ tiksies ar Vladimiru Putinu un ka kara izbeigšanai ir jāietver “zināma teritoriju apmaiņa”.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Kijiva ir gatava reāliem risinājumiem, kas var nest mieru, taču piebilda, ka jebkuri risinājumi bez Ukrainas iesaistes būtu pretēji mieram, vēsta ārvalstu mediji.
Tramps sacīja, ka plāno tikties ar Krievijas prezidentu nākamo piektdien Aļaskā. Viņš paziņoja par tikšanās vietu īsā ierakstā savā platformā “Truth Social”.
Krievijas valsts mediju aģentūra “Tass” apstiprināja tikšanās datumu un vietu, atsaucoties uz Kremļa padomnieku Juriju Ušakovu.
Dienas sākumā Tramps žurnālistiem Baltajā namā sacīja, ka tikšanās “varētu būt notikusi agrāk, bet, diemžēl, ir drošības jautājumi, kas ir jānodrošina”.
Aģentūra “Bloomberg” piektdien ziņoja, ka darījums varētu nostiprināt dažus Putina ieguvumus Ukrainā, faktiski iesaldējot frontes līnijas Hersonas un Zaporižjas apgabalos. Putins ir pieteicis četrus Ukrainas reģionus kā Krievijas teritoriju, lai gan liela to daļa joprojām ir Ukrainas kontrolē.
ASV un Krievijas amatpersonas strādāja pie vienošanās, saskaņā ar kuru Krievija pārtrauktu savu ofensīvu apmaiņā pret teritoriālām piekāpēm — politiski ļoti jūtīgs priekšlikums Ukrainā, ziņoja “Bloomberg”.
Trampa komentāri izskanēja pēc tam, kad Polijas premjerministrs sacīja, ka konflikta “iesaldēšana” varētu būt tuvu, pēc sarunas ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski, kurš pēdējās dienās ir sazinājies ar Trampu un Eiropas līderiem.
Tusks sacīja, ka Zelenskis ir “ļoti piesardzīgs, bet optimistisks” par pamieru, ziņo “Reuters”. Ukraina vēlas, lai Polija un citas Eiropas valstis piedalītos pamiera un nākotnes miera līguma plānošanā, piebilda Tusks.
Tramps iepriekš ir paudis gatavību tikties ar Putinu aci pret aci bez jebkādiem priekšnoteikumiem, tostarp rīkot tiešas sarunas starp Putinu un Zelenski, kas raisīja bažas, ka Ukraina varētu tikt izslēgta no sarunām par iespējamu pamiera ietvaru.
Ja šis samits notiks, tas būs pirmais ASV un Krievijas samits kopš 2021. gada, kad toreizējais prezidents Džo Baidens tikās ar Putinu Ženēvā.
Zelenskis atbildēja, sazinoties ar Eiropas līderiem, tostarp Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu un Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, kuri ir svarīgi starpnieki Trampam.
ASV sūtnis Stīvs Vitkofs bija piedāvājis trīspusēju tikšanos ar Trampu, Putinu un Zelenski, taču Kremlis šo priekšlikumu ignorēja, sacīja Putina padomnieks Jurijs Ušakovs, piebilstot, ka “pirmkārt tiek gatavota divpusēja tikšanās ar Trampu”.
“Man kopumā nav iebildumu, tas ir iespējams, bet ir jāizveido noteikti apstākļi,” par tikšanos ar Zelenski sacīja Putins. “Diemžēl mēs joprojām esam tālu no šādu apstākļu radīšanas.”
Pagājušajā mēnesī Tramps izvirzīja Putinam ultimātu panākt pamieru vai saskarties ar sekundārajām sankcijām, nosakot termiņu līdz šai piektdienai. Šķiet, ka šis termiņš joprojām ir spēkā, neskatoties uz samita plāniem, lai gan Baltais nams nav precizējis, kādi sekundārie pasākumi varētu tikt ieviesti.
Tramps šonedēļ arī noteica Indijai 25% tarifu pieaugumu par Krievijas naftas iepirkšanu, izceļot vienu no Maskavas ekonomiskajiem atbalstītājiem, un Ņūdeli to nosauca par netaisnīgu un selektīvu soli.
Pēdējos mēnešos Tramps publiski ir paudis neapmierinātību ar Putinu, jo karš ieilgst jau trešo gadu un Putins turpina naktīs raidīt raķešu un dronu uzbrukumus Ukrainas pilsētām, neskatoties uz Trampa apgalvojumiem, ka viņš varētu panākt vienošanos 24 stundu laikā pēc kļūšanas par prezidentu.