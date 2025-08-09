Vai ultrasonogrāfija grūtniecības laikā apdraud jūsu mazuli? Veselības eksperti atklāj: kā ultraskaņa ietekmē bērnu pirms dzimšanas 0
Grūtniecība jau tāpat nāk ar pietiekami daudz raizēm — ultraskaņai nevajadzētu būt vienai no tām.
Būsim godīgi — grūtniecība būtībā ir deviņu mēnešu pārdomu maratons. Vai tas suši ir drošs? Vai man jāguļ uz kreisā sāna? Un kas īsti ir tajos pirmsdzemdību vitamīnos? Kaut kur šajā arvien pieaugošajā sarakstā atrodas arī ultraskaņa — ikdienišķs, plaši izmantots izmeklējums, ko daži interneta nostūri sākuši vērtēt ar aizdomām.
Kāpēc ultraskaņa ir neatņemama grūtniecības sastāvdaļa
Ultraskaņa ir daudz vairāk nekā tikai tava mazuļa pirmais foto (lai gan atzīsimies — tas izplūdušais mazais pleķītis ir ļoti mīļš). Šie izmeklējumi sniedz mediķiem būtisku informāciju, tostarp:
-grūtniecības laika noteikšanu pēc augļa izmēriem;
-ārpusdzemdes grūtniecības konstatēšanu, kad embrijs ieligzdojas ārpus dzemdes;
-augļa sirdsdarbības, augšanas un kustību uzraudzību;
-placentas priekšguļas noteikšanu, kad placenta nosedz dzemdes kaklu (kas nav ideāli dzemdībām);
-bērna dzimuma noteikšanu, ja to vēlies zināt — un ja mazulis ir noskaņots sadarboties.
Īsāk sakot, ultraskaņa nav tikai rutīna — tā ir atklāsme.
Bet… vai tā ir droša?
Te sākas “troksnis”. Internetā klejo bažas par tā dēvēto “ultraskaņas radīto sasilšanu”, īpaši saistībā ar Doplera ultraskaņu, kas izmanto nepārtraušus skaņas viļņus, lai mērītu asins plūsmu.
Jā, ir taisnība, ka ultraskaņas viļņus audi var absorbēt un pārvērst siltumā — un Doplera ultraskaņa šajā ziņā ir īpaši ievērības cienīga. Atšķirībā no parastās B-režīma ultraskaņas, kas izmanto īsus, pulsējošus viļņus, Doplera metode izmanto nepārtraušus vai ļoti biežus signālus, kas vienā vietā piegādā vairāk enerģijas. Tas var palielināt siltuma veidošanos, īpaši vēlīnās grūtniecības stadijās, kad augļa kaulu audi — kas labi absorbē skaņas enerģiju — var šo siltumu nodot blakus esošajiem smadzeņu audiem.
Viens pētījumu apskats norādīja, ka līdz pat 75% no šīs sasilšanas var notikt pirmajās 30 sekundēs pie kaulu tuvuma un ka augļa galvaskausa attīstība palielina jutību pret šo efektu. Tomēr visi šajā apskatā aplūkotie pētījumi tika veikti ar dzīvniekiem — aitām, jūrascūciņu augļiem un jaundzimušiem sivēniem — nevis cilvēkiem. Turklāt tie tika veikti kontrolētos eksperimentos, izmantojot ievērojami ilgāku un intensīvāku iedarbību nekā tas, kas tiek pielietots standarta grūtniecībā.
Ņemot vērā šos secinājumus, Doplera ultraskaņa tiek vērtēta rūpīgāk nekā parastā attēlveidošana attiecībā uz iespējamo siltuma efektu.
Pasaules Ultraskaņas medicīnā un bioloģijā federācija (WFUMB) atzīst: “Bioloģiski nozīmīgs temperatūras pieaugums ir mērīts kaulu/mīksto audu saskares vietās, pakļaujot tos apstākļiem, kas līdzīgi Doplera diagnostikas aprīkojumam. Paaugstinātas temperatūras ietekmi var mazināt, samazinot laiku, kurā stars uzturas vienā punktā audos.”
Praksē tieši to dara apmācīti speciālisti — kustina ultrasonogrāfijas “pulti”, saīsina iedarbības laiku un izmanto zemākos iespējamos iestatījumus, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Kamēr Doplera tehnika tiek lietota īsi un mērķtiecīgi, risks paliek teorētisks, nevis pierādīts.
Tad kāpēc satraukums?
Kopš 1992. gada maksimālā diagnostiskās ultraskaņas jauda ASV ir palielinājusies vairāk nekā septiņas reizes — no 94 līdz 720 mW/cm². Kas nav noticis kopš tā laika? Liela mēroga, populācijas pētījumi, kas izvērtētu, vai šie augstākie līmeņi rada jaunus riskus. Tāpēc bažas nav pilnīgi nepamatotas — vienkārši līdz šim nav atrasti pierādījumi, ka tas kaitētu.
Medicīnas organizācijas to zina. Tieši tāpēc regulējošās iestādes pieprasa, lai aprīkojumam būtu reāllaika jaudas rādītāji — kā ultraskaņas “spidometri” —, lai speciālisti nepārsniegtu drošas robežas.
Ultraskaņa joprojām ir droša — ja to lieto saprātīgi
Neraugoties uz to, ka mūsdienu aparāti spēj radīt lielāku jaudu, eksperti vienprātīgi uzsver: diagnostiskās ultraskaņas ieguvumi ievērojami pārsniedz teorētiskos riskus, ja tā tiek veikta profesionāļu uzraudzībā.
