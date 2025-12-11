Kāpēc kaķis skrāpē sienas? Veterinārārsti nosauc 6 iespējamos iemeslus 0
Kaķi dara, ko vēlas, un viņu saimnieki to labi zina. Viņi bieži pārkāpj robežas un dara mājās nepieņemamas lietas, piemēram, skrāpē sienas. Veterinārārsti ir identificējuši sešus iespējamos iemeslus, kāpēc kaķi tā rīkojas.
6 visbiežāk sastopamie iemesli ir šādi:
Nagu kopšana
Kaķiem, tāpat kā mums, ir nepieciešama pienācīga nagu kopšana. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kaķi skrāpē sienas, ir tas, lai noņemtu nagu atmirušo ārējo apvalku. Citiem vārdiem sakot, kaķi asina savus nagus.
Kad ārējais apvalks tiek nomests, to aizstāj ar jaunākiem, asākiem nagiem. Labi kopti nagi ir svarīgi jūsu kaķim, jo tie kalpo kā aizsardzības mehānisms. Savvaļā kaķi tos izmanto, lai satvertu un noķertu medījumu ar ķepām.
Lai gan jūsu kaķis, iespējams, nemedī barību katru dienu, tas neslāpē dabisko instinktu.
Teritorijas iezīmēšana
Kaķi ir teritoriāli dzīvnieki. Neatkarīgi no tā, vai mājās ir vairāk nekā viens kaķis vai nē, kaķēni iezīmē savu teritoriju, lai aizstāvētu savas tiesības uz lietām mājā. Kaķis uzskata, ka viss, kas tam pieder, ir tā īpašums.
Jūsu kaķim uz ķepu spilventiņiem ir smaržas dziedzeri, tāpēc skrāpēšana ir lielisks veids, kā iezīmēt teritoriju. Tas ļauj citiem kaķiem, kas varētu ienākt šajā zonā, zināt, ka māja jau ir apdzīvota.