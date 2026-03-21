Sieviete aizved bērnu pie friziera un piedzīvo negaidītu pārsteigumu – pakalpojuma cena kļuvusi pārsteidzoši augsta
Inflācija ir jūtama teju ik uz soļa. Pēdējās nedēļās Latvijā autovadītāji ar sarūgtinājumu vēro, cik strauji pieaug degvielas cenas. Arī pārtikas cenas joprojām ir salīdzinoši augstas. Taču izrādās, ka ir vēl kāds pakalpojums, kura cena manāmi pieaugusi.
Arī Kristai gadījies līdzīgi: “Man arī par matu galu apgriešanu frizētavā paprasīja 50 eiro. Es aizgāju mājās un pajautāju vīram, lai apgriež. Labi apgrieza – pat nevar pateikt, ka pirmo reizi griež matus. Un pie tam ietaupījām 50 eiro, ko var iztērēt šopingā.”
Arī Jānis dalās savā pieredzē: “Man meitai par frizūru paprasīja 200 eiro, pēc tam cenu nolaida uz 120 eiro. Es jau biju gatavs pats ķerties pie šķērēm.”
Savukārt Marta dalās pozitīvā pieredzē: “T/C Aleja ir salons “Persona”, tur meitai pirms nedēļas smuki apgrieza par 17 eiro.”
Arī citu lietotāju minētās summas nebija tik augstas kā tās, kuras nācās dzirdēt diskusijas autorei.
