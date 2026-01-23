Studentu vecāki šī gada sākumu gaidīja ar patiesu prieku, jo pērnā gada nogalē tika saņemta lieliska ziņa – ģimenes valsts pabalstu no 1.janvāra izmaksās arī koledžas un augstskolas studentiem līdz 20 gadu vecumam.
Arī mans bērns ir šajā vecumā un atbilst iesnieguma saņemšanas kritērijiem, tāpēc pievienojos priekam par šo lēmumu, taču to gan aptumšoja manas pārdomas par ierēdniecību mūsu valstī un kārtējo vēlmi visu sarežģīt. Bet par visu pēc kārtas.
Attiecīgās iestādes un mediji ziņoja, ka turpmāk pabalstu varēs saņemt arī par jauniešiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kuri studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē. Līdz šim pabalsts pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas pienācās tikai par skolēniem, kas mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē.
Šodien nolēmu piesēsties un aizpildīt minēto iesniegumu. Ielogojos Latvija.lv un mēģināju tur atrast īsto vietu, taču tur iesniegumu veidlapu tik daudz, ka veikli man tas neizdevās. Labi, nolēmu atrast internetā informāciju, jo biju pamanījusi, ka mediji jau rakstīja par iesniegšanas veidiem. Jā! Operatīvi izdevās atrast, ka iesniegumu var iesniegt 2 veidos:
1) izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu;
2) sagatavojot pieprasījumu brīvā formā vai aizpildot VSAA tīmekļvietnē www.vsaa.gov.lv ievietoto veidlapu un nosūtot to elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai pa pastu vai iesniedzot klātienē jebkurā VSAA nodaļā.
Kā jau minēju, Latvija.lv neizdevās veikli atrast (neslēpšu, reizēm esmu nepacietīga), tāpēc nolēmu iet otru piedāvāto ceļu – pildīju iesniegumu, ko atradu VSAA. Apmulsu par tā formu, jo norādīts, ka jāpievieno dokumenti, taču kādi, tā arī nesapratu, jo iesniegumā pat ar maziem burtiņiem tas nav norādīts. Jāaizpilda pieteikums uz 2 lappusēm, cita starpā norādot manu personas kodu, bērna datus utt. Nu nav jau grūti, taču vai tam visam jau nebūtu jābūt valsts rīcībā? Un es taču parakstos elektroniski, tātad skaidrs, ka tā tiešām esmu es.
Purpinādama iesniegumu aizpildīju, meklēju, kur nosūtīt un tad atradu, ka patiesībā tas viss ir vienkāršāk – ja uzzina īsto vietu, kur pildīt iesniegumu, to var izdarīt pavisam veikli. Lai aiztaupītu laiku tiem, kam vēl tas aktuāli, padalos ar maģisko saiti, kurā tālāk jau viss notika pavisam aši un vienkārši – https://latvija.gov.lv/Services/45707
[Redzu, ka komentāros sakāt, ka saite nav īstā, tā ir īstā – tur ir jāautorizējas, jāizvēlas pakalpojums un jārīkojas tālāk. Kā jau teicu – nav tik vienkārši.]
Strādājot ikdienā redakcijā, uzskatu, ka manas zināšanas par dažādiem elektroniskajiem pakalpojumiem un iespējām ir labā līmenī, taču, kā jau atzinos, ar šī iesnieguma aizpildīšanas vietas atrašanu nācās pacīnīties, tas nenotika intuitīvi vienkārši.
Secinājumi? Problēma jau nav pasaules gals, aizpildīt var aši, ja zina īsto vietu, kur to darīt. Bet tomēr – kāpēc vispār šī formalitāte ar iesniegumu, ja valsts rīcībā taču ir informācija par mani, maniem bērniem, viņu mācību iestādēm un to, ka pagaidām vēl viņi nestrādā? Kāpēc jāveido liekas formalitātes? Kāpēc nevar piešķirt pabalstu automātiski? Un kas notiek ar tām ģimenēm, kuras šo informāciju palaida garām? Viņi paliks bez pabalsta? Kāpēc informatīvajās ziņās nevar ievietot precīzu saiti, kur pildīt pieteikumu? Kāpēc mums tik ļoti patīk visāda sīkumošanās?
Lai nu kā – par šīm izmaiņām liels paldies valstij, šis ir noderīgs atbalsts studentu vecākiem.
