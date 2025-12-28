“Šis baigi labi, jo bija tikai Ekonomikas, Finanšu, Militārā, pašvaldības un Valsts.” Ar jauno gadu Latvijā sāks darboties jauna policijas iestāde 7
Ir noslēdzies vēl viens nozīmīgs Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reorganizācijas posms. Līdz šim VID sastāvā esošā Nodokļu un muitas policijas pārvalde ar 2026. gada 1. janvāri kļūst par jaunu tiešās pārvaldes iestādi – Nodokļu un muitas policiju (turpmāk – NMP). Mainās arī resoriskā piederība – NMP darbosies Iekšlietu ministrijas resorā, vēsta VID.
NMP no 2026. gada 1. janvāra pārņem visus līdzšinējos VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes uzdevumus un funkcijas, kā arī citas tiesības un saistības, kas nepieciešamas izmeklēšanai un operatīvo darbību īstenošanai.
Arī jaunās iestādes galvenie uzdevumi būs noziedzīgu nodarījumu atklāšana un novēršana valsts ieņēmumu un muitas jomā, aizsargājot Latvija un Eiropas Savienības drošību un ekonomiskās intereses.
Nodokļu un muitas policijas priekšnieka amatā ir apstiprināts ilggadējais Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Grišins.
Sociālajos tīklos šī ziņa izraisījusi ironiskus komentārus. Iedzīvotāji norāda, ka policijas iestāžu skaits Latvijā kļūst arvien plašāks, minot jau esošās Ekonomikas, Finanšu, Militāro, pašvaldības un Valsts policiju, kā arī VDD, KNAB, SAB un PVD. Taču VID uzsver, ka reorganizācijas mērķis ir stiprināt cīņu pret ekonomiskajiem noziegumiem un uzlabot izmeklēšanas efektivitāti.
Lūk, ko par šo domā sociālo tīklu lietotāji:
Šis bagi labi, man tiešām pietrūka, jo bija tikai ekonomikas policija, finanšu pilicija, drošības policija, militārā policija, pašvaldības policija, valsts policija, VDD, KNAB, SAB un PVD https://t.co/H1jGW07EWE
— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) December 27, 2025
Bet ja sabiedrība pieprasa… kā nepakalposi…? Viss tikai tautas kopīgam labumam…🙃
— James (@pineconehiller) December 27, 2025
Varēja neveidot, tad Latvija būtu pirmā valsts pasaulē bez muitas!!!
— Toms Neilands (@tomsneilands) December 27, 2025
Policijas uzraudzības policija.
— Aldis Ozoliņš (@ararags) December 27, 2025
iesākumā derētu kāda MK iekšējās kārtības, tikumības un skaidrā prāta policija, bet drīzāk sagaidīsim, ka mums pašiem uzsūtīs vēl arī klimata policiju, domu policiju, multikultipālības policiju un šariata policiju
— Es Pats🇱🇻 (@Tas_es_Pats) December 28, 2025
uz katru latvieti 2 policisti…
— andris (@andrislov) December 27, 2025
Tikumības policija pietrūka. Klimata policijas arī nav. Bet tas viss birokràtijas mazinàšanas nolūkā. Paldies viņiem, ka domā kā optimizēt darbu. Siliņa var 🤣
— Alien InLV (@AlienInLV) December 27, 2025
Lūdzu studijā tikumības policiju! Valodas policiju (ar rakstības un izrunas departamentiem)! Antikonvencionālistu identidikācijas dienestu! Kontrjauprogresīvisma apkarošanas pārvaldi! Lūdzu, nu lūdzu!
— vonBraun (@andris_brauns) December 27, 2025