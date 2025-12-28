Foto. LETA/Paula Čurkste

“Šis baigi labi, jo bija tikai Ekonomikas, Finanšu, Militārā, pašvaldības un Valsts.” Ar jauno gadu Latvijā sāks darboties jauna policijas iestāde 7

16:45, 28. decembris 2025
Ir noslēdzies vēl viens nozīmīgs Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reorganizācijas posms. Līdz šim VID sastāvā esošā Nodokļu un muitas policijas pārvalde ar 2026. gada 1. janvāri kļūst par jaunu tiešās pārvaldes iestādi – Nodokļu un muitas policiju (turpmāk – NMP). Mainās arī resoriskā piederība – NMP darbosies Iekšlietu ministrijas resorā, vēsta VID.

NMP no 2026. gada 1. janvāra pārņem visus līdzšinējos VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes uzdevumus un funkcijas, kā arī citas tiesības un saistības, kas nepieciešamas izmeklēšanai un operatīvo darbību īstenošanai.

Arī jaunās iestādes galvenie uzdevumi būs noziedzīgu nodarījumu atklāšana un novēršana valsts ieņēmumu un muitas jomā, aizsargājot Latvija un Eiropas Savienības drošību un ekonomiskās intereses.

Nodokļu un muitas policijas priekšnieka amatā ir apstiprināts ilggadējais Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Grišins.

Sociālajos tīklos šī ziņa izraisījusi ironiskus komentārus. Iedzīvotāji norāda, ka policijas iestāžu skaits Latvijā kļūst arvien plašāks, minot jau esošās Ekonomikas, Finanšu, Militāro, pašvaldības un Valsts policiju, kā arī VDD, KNAB, SAB un PVD. Taču VID uzsver, ka reorganizācijas mērķis ir stiprināt cīņu pret ekonomiskajiem noziegumiem un uzlabot izmeklēšanas efektivitāti.

Lūk, ko par šo domā sociālo tīklu lietotāji:

