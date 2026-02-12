FOTO. Stiprākais šoziem! Brīdina par ekstrēmiem laikapstākļiem jau tuvākajā laikā 0
Piektdien un naktī uz sestdienu Latvijā plosīsies sniegputenis, kas daudzviet valstī, iespējams, kļūs par stiprāko šajā ziemā, prognozē sinoptiķi.
mēreni līdz stipri snigs un puteņos, valsts dienvidaustrumos brīžiem gaidāms arī lietus un atkala. Sagaidāms, ka stiprākā snigšana beigsies sestdienas rītā Latvijas austrumos.
Valsts lielākajā daļā gaidāmi 10-25 centimetri svaiga sniega, mazāk snigs ziemeļrietumos – Ventspils novadā un Kolkasragā, kā arī Salacgrīvas un Rūjienas pusē. Austrumu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē,
Galvaspilsētā piektdienas rītā sāksies neliels sniegputenis, kas dienā kļūs spēcīgs; naktī uz sestdienu tas pamazām mitēsies.
vietām var tikt aizputinātas. Sliktākā situācija veidosies, sākot ar piektdienas pēcpusdienu.
Sestdien no valsts ziemeļrietumiem debesis daudzviet skaidrosies. Vējš pūtīs no ziemeļiem un pakāpeniski kļūs lēnāks, bet vēl būs pietiekami spēcīgs, lai vietām putinātu sniegu – gaidāms sniegvilksnis.
Svētdiena būs pārsvarā saulaina. Svētdienas rītā un
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem sniega segas biezums novērojumu stacijās patlaban ir no 6-8 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 40 centimetriem Daugavpilī, 45 centimetriem Piedrujā un 52 centimetriem Dagdā.
Meteoroloģiskās stacijas parasti atrodas atklātā vietā, un novērojumu punktā vējš nereti nopūš sniegu vai dažkārt izveido kupenu, tādēļ vidējais sniega biezums apkārtnē var būtiski atšķirties no tā, kas izmērīts novērojumu stacijā.