Kas notiek?! Eksperte atklāj, ka pedagogi skolās bērnus met pret sienām un lamā necenzētos vārdos 0

0:19, 12. februāris 2026
Izglītības iestādēs notiek ne tikai saķeršanās starp bērniem un jauniešiem, bet arī pedagogu vardarbība pret audzēkņiem. Vairāk TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta Gunita Kovaļevska, Bērnu aizsardzības centra vadītāja.

Kovaļevska pauž, ka, diemžēl, izglītības iestādēs pastāv arī pieaugušu cilvēku vardarbība pret bērniem. Bērnu aizsardzības centrā pagājušajā gadā tika uzsāktas vairāk nekā 100 administratīvās lietas par iespējamu pedagogu vardarbību pret bērniem. “Mūsu gadījumos ir dažādi – ir bērnu mešana pret sienu, ir apsaukāšanās necenzētos vārdos,” ainu ieskicē Kovaļevska. Šādos gadījumos ir naudas sods un liegums trīs gadus strādāt.

Vairāk uzzini video!

