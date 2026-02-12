“Medikamenti sen vairs tad nav inovatīvi!” Eksperte atzīst, ka onkoloģija Latvijā ir prioritāte tikai uz papīra 0

10:19, 12. februāris 2026
Māju nevar uzbūvēt, ja ir projekts, bet nav naudas. Onkoloģijas plāns ir apstiprināts bez finansējuma – tā TV24 raidījumā “Naudas cena”, atklājot finanšu realitāti vēža pacientu ārstēšanā, teic Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācijas prezidente, PSKUS Onkoloģijas klīnikas vadītāja Aija Geriņa.

Mirstība no vēža Latvijā ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā, bet līdzekļu inovatīvajiem medikamentiem pietrūkst.

Statistika ir satraucoša:

Latvijā katru gadu diagnosticē vairāk nekā 10 000 jaunu saslimšanas gadījumu. “Pacientu saslimstība pieaug,”
apstiprina Geriņa. “Pagājušājā gadā par 37 procentiem pieauga nepieciešamības pēc terapijas. Tātad, budžets katru gadu jāplāno ar pieaugumu. Bet kas notiek tagad? Mums ir lielā bedre.”

Ārste skaidro, ka inovatīvie medikamenti pasaulē pieejami kopš 2000.gada, bet Latvijā šādu medikamentu kompensācija kļuva iespējama tikai 2018.gadā. Summa, kas nepieciešama inovatīvajiem medikamentiem, kuri, kā norāda onkoloģe, sen vairs nav inovatīvi, bet gan vienkārši jaunākās paaudzes zāles, kas nozīmē labāku panesamību un dzīvildzi, lēšama 100 miljonos eiro.

“Jā, vēzis ir dārga, grūti ārstējama slimība, bet vai nu mēs ārstējam ar pagājušā gadsimta zālēm vai moderni,”

nosaka onkoloģe, piebilstot – ja gribam ārstēt ar mūsdienīgiem medikamentiem, budžets ir jāplāno.” Lai risinātu situāciju, onkologi vērsušies dažādās instancēs: gan pie Nacionālā Veselības dienesta, gan veselības ministra. “Mums ir bijušas n-tās sapulces ar NVD, esam gājuši un runājuši pie veselības ministra… Par katru medikamentu rakstām lūgumrakstus…” Pagaidām – bez izmaiņām.

Diskusijas dalībniece, bijusī veselības ministre Anda Čakša iebilst, ka onkoloģija ir prioritāte tikai uz papīra. Problēma esot tajā, ka ir nepietiekams finansējums kopumā. Uz jautājumu, ja kāds no viņas tuviniekiem saslimtu ar vēzi, vai viņa paļautos ārstēšanai Latvijā, Čakša atbild: “Bez šaubām. Noteikti uzticētos.”

Savukārt kardiologs, LU profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Andrejs Ērglis viņas teikto papildina uzsverot, ka Latvijā onkoloģijas profesionāļi ir augstā līmenī, bet ā

rstam ir grūti, ja viņš zina, ka viņš varētu palīdzēt, bet viņam ir ierobežotas iespējas to darīt.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

