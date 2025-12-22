Modra Konovalova suņu nošaušanas skandāls nepaliek bez sekām: divām personām piemēroti disciplinārsodi 0
Saistībā ar suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā šī gada oktobrī diviem novada pašvaldības policijas darbiniekiem piemēroti disciplinārsodi, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.
Lai noskaidrotu lietas faktiskos apstākļus par 10. oktobrī reģistrēto notikumu un izvērtētu pašvaldības policijas amatpersonu rīcību notikuma vietā, tika izveidota komisija dienesta pārbaudes veikšanai. Pamatojoties uz komisijas atzinumu un pašvaldības policijas amatpersonu disciplināratbildības noteikumiem, pašvaldības policijā tika ierosinātas trīs disciplinārlietas.
Izvērtējot policijas amatpersonu rīcību, konstatēts, ka amatpersonas, veicot darba pienākumus, nepilnīgi ievērojušas amata aprakstā un pašvaldības policijas darbu regulējošos iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Patlaban ir pabeigtas divas disciplinārlietas, kurās pieņemti lēmumi par disciplinārās atbildības piemērošanu divām amatpersonām. Vienā disciplinārlietā pārbaude ir apturēta, jo policijas amatpersona, pret kuru tā sākta, ir attaisnotā prombūtnē.
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc Bauskas novada pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” – dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo Valsts policijā (VP) sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā tika sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Sākumā uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis tika atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Vēlāk, ņemot vērā pārbaudes starpziņojumu, Gaili atlaida.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības “Modra olas” īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.