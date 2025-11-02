“Šīs divas dienas parādīja, kādu mēs negribam redzēt Latvijas politiku” – Puče komentē farsu ap Stambulas konvenciju 0

LA.LV
19:50, 2. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Runājot par pēdējo dienu sociāli politiskajām aktivitātēm Latvijā, viens politiskais spārns izmantojis šo īpašo komunikācijas metodi, piesaucot ekspertus, piesaucot starptautiskās organizācijas, kā mēs izskatīsimies starptautiski. “Nu, nekā mēs neizskatīsimies šajā kontekstā!” šādu jautājumu TV24 raidījumā “Dienas personība” pauda Armands Puče, rakstnieks, žurnālists, TV24 raidījumu vadītājs.

Viņš jau vairākkārt sacījis, ka

konvencijām ir tieši tāda pati nozīme kā ANO Drošības padomei, kurā mēs esam iekļuvuši; tajā ir 15 krēsli, un pieci no tiem visu lemj.

“Mēs neesam tajā pieciniekā, mēs starp tiem 10 mirkšķinām acis, un tie pieci par mums ņirgājas!”

Tāda ir izveidojusies šobrīd šī modernā pasaule, saka Puče, piebilstot, ka tas ir kā desu cehs — tā ir demokrātija, un mēs redzējām demokrātijas visas blaknes šajās dienās. “Jā, nesmuki, bet nekas labāks nav izgudrots. Citas lietas ir vēl briesmīgākas. Bet to visu var pilnveidot, to visu var mainīt.”

Žurnālists notikušo vērtē kā sabiedrības attīrīšanos: „Ja vērtē, kurš tad ir lielākais ieguvējs? Lielākais ieguvējs ir tas, kas domā, kā kaut ko mainīt Latvijas politikā, lai šāda divu dienu sesija par neko vairs neatkārtotos.”

Kā piemēru viņš min Alvja

Hermaņa brigādi — viņiem nav jātērē nauda reklāmas kampaņām, viņi var tikai smaidīt:

“Šīs divas dienas parādīja, kādu mēs negribam redzēt Latvijas politiku.”

“Tas nav stāsts par konvenciju, tas ir kopumā par argumentu kultūru, par sarunāšanās kultūru, par cieņas izrādīšanu. Ir jāatgriežas pie vārda labklājība —

ko jūs darījāt šajās divās dienās, lai labklājība būtu virsvārds Latvijas cilvēkiem un valstij?”
Protests pret Latvijas iespējamo izstāšanos no Stambulas konvencijas
Piketā par atbalstu Stambulas konvencijas denonsēšanai piedalās aptuveni 20 cilvēki

