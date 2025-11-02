“Šis ir cūciski!” Valmieras Valsts ģimnāzijas aktivitātes sociālajos medijos raisa bažas par jauniešu viedokļa ietekmēšanu 0
Dzīvojam demokrātiskā valstī, kurā katrs pats var brīvi paust savu nostāju dažādos jautājumos, tostarp pēdējā laikā tik aktuālajā – par Stambulas konvenciju.
Tomēr ir arī kādas robežas, ko ir jāievēro, piemēram, sabiedriskajiem medijiem vai valsts finansētām izglītības iestādēm.
Pēc soctīklu lietotāju domām, šo robežu ir pārkāpusi Valmieras Valsts ģimnāzija, sociālajos medijos publicējot aicinājumu: “Sveiks, ģimnāzist!
Pēdējās nedēļas laikā plašsaziņas līdzekļos arvien biežāk tiek apspriests Saeimas lēmums izstāties no Stambulas konvencijas. Šī konvencija ir starptautisks dokuments, kura mērķis ir novērst un apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē.
Šis jautājums nav vienaldzīgs — tas skar mūs visus. Šo pirmdien, 3.11., uzvelc melnu apģērbu un saņem lentīti. Pievieno to savam apģērbam vai skolas somai.
Parādīsim, ka mums rūp cilvēku drošība un labsajūta, un ka esam daļa no Eiropas Savienības un tās vērtībām! Akciju rīko EP jauno vēstnieku skolas vēstnieces Estere un Patrīcija.”
Tiesa gan, apakšdaļā publicēta arī piebilde: “Publikācija ir jauniešu pilsoniskās līdzdalības iniciatīva un neatspoguļo VVĢ oficiālo viedokli!”
Šis ieraksts ir satraucis daudzus, piemēram, “X” neskaitāmi cilvēki dalās ar viedokļiem par šādu skolas iniciatīvu.