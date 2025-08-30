“Šis karš nebeigsies ar vārdiem – ir vajadzīgi reāli soļi!” Zelenskis stingri aicina sabiedrotos rīkoties 0
Pēc pēdējā Krievijas masveida uzbrukuma Ukrainai prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka pasaules reakcijai ar paziņojumiem vien vairs nepietiek. Viņš aicina starptautisko sabiedrību rīkoties konkrēti.
Krievijas uzbrukumā Zaporižjā trāpīja dzīvojamai piecstāvu ēkai. Glābšanas dienesti strādāja notikuma vietā un ir zināms, ka dzīvību zaudējis viens cilvēks, bet vēl desmitiem cietuši, tostarp arī bērni. Sprādzieni bija dzirdami daudzos Ukrainas reģionos.
Ukrainas prezidents sacīja, ka Krievija sarunu sagatavošanās procesu pārvērtusi par iespēju plānot nākamos uzbrukumus.
“Vienīgais veids, kā atkal atvērt diplomātijas iespēju logu, ir stingri tarifi pret visiem, kas sūknē Krievijas armiju ar naudu, un efektīvas sankcijas pret pašu Maskavu – bankām un enerģētiku. Šis karš nebeigsies ar politiskiem paziņojumiem – ir nepieciešami reāli soļi,” sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents piebilda, ka Kijiva sagaida efektīvu rīcību no Eiropas, Amerikas Savienotajām Valstīm un visas pārējās pasaules.