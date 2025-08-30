#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Foto: AP/SCANPIX

“Šis karš nebeigsies ar vārdiem – ir vajadzīgi reāli soļi!” Zelenskis stingri aicina sabiedrotos rīkoties 0

LA.LV
15:04, 30. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Pēc pēdējā Krievijas masveida uzbrukuma Ukrainai prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka pasaules reakcijai ar paziņojumiem vien vairs nepietiek. Viņš aicina starptautisko sabiedrību rīkoties konkrēti.

Krievijas uzbrukumā Zaporižjā trāpīja dzīvojamai piecstāvu ēkai. Glābšanas dienesti strādāja notikuma vietā un ir zināms, ka dzīvību zaudējis viens cilvēks, bet vēl desmitiem cietuši, tostarp arī bērni. Sprādzieni bija dzirdami daudzos Ukrainas reģionos.

“Krievi palaida gandrīz 540 dronus, 8 ballistiskās un 37 cita veida raķetes. Mēs redzējām pasaules reakciju uz iepriekšējo apšaudi. Bet tagad, kad Krievija atkal parāda, ka tai nerūp vārdi, mēs paļaujamies uz reālu rīcību,” ziņapmaiņas lietotnē “Telegram” uzsvēra Ukrainas prezidents.
Ukrainas prezidents sacīja, ka Krievija sarunu sagatavošanās procesu pārvērtusi par iespēju plānot nākamos uzbrukumus.

“Vienīgais veids, kā atkal atvērt diplomātijas iespēju logu, ir stingri tarifi pret visiem, kas sūknē Krievijas armiju ar naudu, un efektīvas sankcijas pret pašu Maskavu – bankām un enerģētiku. Šis karš nebeigsies ar politiskiem paziņojumiem – ir nepieciešami reāli soļi,” sacīja Zelenskis.

Ukrainas prezidents piebilda, ka Kijiva sagaida efektīvu rīcību no Eiropas, Amerikas Savienotajām Valstīm un visas pārējās pasaules.

