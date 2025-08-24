#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/EPA/TOMS KALNINS

“Mēs veidojam Ukrainu, kas būs pietiekami spēcīga un varena, lai dzīvotu drošībā un mierā!” Zelenskis uzrunā pasauli Ukrainas Neatkarības dienā 0

LETA
16:34, 24. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Mēs veidojam Ukrainu, kas būs pietiekami spēcīga un varena, lai dzīvotu drošībā un mierā, svētdien Neatkarības dienas videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus 13
“Tas bija kas draudīgs, bariņš melnādaino apstājās un…!” sieviete dalās ar Ogres svētkos redzēto
Kokteilis
“50 tūkstoši cilvēku un hītu nav! Un tie sadzērušies fani!” “Prāta Vētras” koncerta apmeklētāji izsakās par lielkoncertu Mežaparkā
Lasīt citas ziņas

Video viņš redzams uz Kijivas Neatkarības laukuma fona.

Zelenskis sacīja, ka karš ukraiņiem radījis jaunu pašcieņas izjūtu, vairs nepaļaujoties uz citu labo gribu, bet ņemot likteni savās rokās un esot gataviem cīnīties par savu valsti un brīvību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krievi ir ielenkti! Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja vēl trīs ciematus netālu no Pokrovskas, ziņo mediji
100 000 eiro kukulis: KNAB atklāj mēģinājumu no melnā saraksta izdzēst Krievijas juristu Miščenko
“Sievas un bērna acīs varēja redzēt pārdzīvotās šausmas,” tālbraucējs dalās bīstamās profesijas stāstos, kurus neviens nevēlas atklāt

Ukrainas prezidents atgādināja par ik dienu notiekošajiem Krievijas triecieniem slimnīcām, skolām un citiem civilajiem objektiem un norādīja, ka Ukraina atbild ar dronu triecieniem naftas bāzēm un militārajiem lidlaukiem Krievijā, un ka to neviens nevar aizliegt. Šos vārdus pavadīja kadri ar dronu uzbrukumu Krievijas stratēģiskajiem bumbvedējiem jūlija sākumā.

“Mums ir vajadzīgs taisnīgs miers, un tikai Ukraina izlems, kāda būs mūsu nākotne. Pasaule to zina un ciena,” uzsvēra Zelenskis.

Uz Neatkarības dienas svinībām Kijivā ieradušies Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, ASV prezidenta īpašais sūtnis Kīts Kellogs un citas ārvalstu amatpersonas.

Ukrainas parlaments valsts neatkarību no Padomju Savienības pasludināja 1991.gada 24.augustā. Tā paša gada 1.decembrī Ukrainā notika referendums, kurā piedalījās 84% balsstiesīgo, no kuriem neatkarību atbalstīja 92%.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pēc Ukrainas dronu trieciena Baltijas jūras ostā aizdegas naftas rūpnīca
Maskava, Sanktpēterburga…kas tālāk? Plaša mēroga uzbrukumi paralizē Krievijas lidostas
Krievijā trūkst benzīna: pie degvielas uzpildes stacijām veidojas kilometriem garas rindas – krievi plēšas par katru litru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.