Šokējoša slepkavība Ļvovā: nogalināts Ukrainas politiķis Parubijs, Zelenskis reaģē 75
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nāca klajā ar pirmo paziņojumu pēc bijušā Augstākās Radas priekšsēdētāja Andrija Parubija slepkavības Ļvovā. Zelenskis izteica līdzjūtību ģimenei un apliecināja, ka slepkavas meklēšanā ir iesaistīti visi spēki, informē ārzemju medijs.
Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ir informēts par Andrija Parubija nāvi un aktīvi seko izmeklēšanas procesam. “Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Kļimenko un ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko tikko ziņoja par pirmajiem zināmajiem šausmīgās slepkavības apstākļiem Ļvovā. Andrijs Parubijs nomira. Izsaku līdzjūtību ģimenei un draugiem,” teikts Zelenska paziņojumā.
Parubijs tika nogalināts 30. augustā ap pusdienlaiku Ļvovas rajonā.
Kas bija Andrijs Parubijs?
Andrijs Parubijs (1971–2025) bija nozīmīgs Ukrainas politiķis un sabiedriskais darbinieks, kurš aktīvi iesaistījās mūsdienu Ukrainas valstiskuma veidošanā. Viņš dzimis Ļvovā un studējis vēsturi Ļvovas Universitātē. Jau kopš 1980. gadiem viņš bija iesaistīts nacionāldemokrātiskajās kustībās, bija Ukrainas Tautas kustības līdzdibinātājs un viens no 1990. gada studentu badastreika (“Revolūcija uz granīta”) organizatoriem.
Turpmākajos gados Parubijs darbojās politikā un sabiedriskajās aktivitātēs, tika ievēlēts par tautas deputātu vairākos politiskajos spēkos. 2014. gadā viņš piedalījās Cieņas revolūcijā, un pēc Janukoviča aizbēgšanas bija Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs.
No 2016. līdz 2019. gadam Parubijs bija Augstākās Radas priekšsēdētājs, kur izcēlās kā viens no galvenajiem parlamenta runātājiem reformu un Rietumu sadarbības jautājumos.
Viņš bija pazīstams ar savu skaidro proukrainiešu un pret Krieviju vērsto nostāju, kā arī atbalstu Ukrainas integrācijai ES un NATO. 2025. gadā Parubijs turpināja aktīvi darboties politikā: Augstākās Radas Nacionālās drošības, aizsardzības un izlūkošanas komitejas loceklis, Starpparlamentārās asamblejas loceklis Lietuvas, Polijas un Itālijas parlamentu sadarbības grupās, Parlamentāro attiecību grupas ar Polijas Republiku loceklis.
Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, novērošanas kameras uzfilmējušas slepkavību, vēsta tīmekļa izdevums “Unian”, norādot, ka video jau publicēts vairākos sociālo tīklu profilos. Video kadros redzams, kā slepkava kādu laiku iet aiz Parubija.
Vienā brīdī uzbrucējs izvelk pistoli, vairākas reizes izšauj un tad dodas pretējā virzienā. Slepkavam galvā bija ķivere un plecos kurjerdienesta mugursoma dzeltenā krāsā. Mediji vēsta, ka slepkavības vietā atrastas septiņas patronu čaulas.
Sociālajā medijā “X” @Bielsat_pl publicējis aizdomās turamā cilvēka fotogrāfiju, kurš tik tiešām kā vēsta neapstiprināti avoti ir maskējies kā pārtikas piegādātāja kurjers.
