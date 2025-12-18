Dažādu labdarības un ziedojumu aktivitāšu organizēšana lielākoties notiek cilvēku brīvajā laikā, to dara brīvprātīgie savu iespēju un izpratnes ietvaros. Bet ir arī otra puse – ziedotāji un atbalstītāji, kuri sagaida maksimālu caurspīdību un atsaucību pret viņiem. Rezultāts veidojas, abām šīm pusēm mijiedarbojoties un kopā paveicot ko varenu.
Viena no plašu uzmanību ieguvušām un iedzīvotāju vidū populārām kampaņām Ziemassvētku laikā ir “Eņģeļa pasts”. Tās ietvaros ikvienam labam cilvēkam ir iespēja nosūtīt savu dāvanu sociālās aprūpes centros esošiem cilvēkiem.
Šī ideja uzrunājusi arī Inesi, kura nolēmusi piedalīties, taču saskārusies ar, viņasprāt, neloģiskiem nosacījumiem, kas beigušies ar ignorēšanu no labdarības organizācijas puses.
Nosacījumi samulsina
Inese stāsta: “Šogad nolēmām Ziemassvētkos krietnu mūsu ģimenes budžeta daļu ziedot labdarības projektiem. Viens no tiem bija “Eņģeļu pasts”. Mana dzīve šobrīd ir maza ellīte ar darba gaitu atsākšanu, bērnudārznieka slimošanām, daudz projektiem, mācībām. Tāpēc visam centos pieiet strukturēti. Ja es esmu uzņēmusies, manējie zina – es kaut rāpus, bet finiša karodziņu iespraudīšu.”
Inese ieskicē telefona sarunu: “Zvanu! Atbild ar “hallo“, tāpēc pārprasu, vai vispār pareizi piezvanījusi. Jā! Saku, vēlos pieteikt vēl divus sūtījumus un sākas… “Protams! Jūs jau vedīsiet pati?“ Atbildu: “Nē, lokācijas ir pilnīgi trīs dažādās Latvijas malās, vēlos izmantot piedāvātos kurjera pakalpojumus.“ Izrādās, nekas nav vienkārši, man tiek skaidrots: “Lai izmantotu kurjeru pakalpojumus, jāsamaksā 6 eiro par katru sūtīto paciņu, taču tādā gadījumā jābūt noformētām vismaz 5 paciņām uz vienu “pansionātu” . Neviens dēļ 3 paciņām pakaļ nebrauks. Iesaku vai nu izvēlēties pansionātu, kas jums tuvāk, tad 3 eiro par noformējumu jāpārskaita organizācijai un vedat paši, vai sameklēt vēl vismaz 2 cilvēkus, kas piedalās akcijā, tad 6 eiro par katru paciņu ar kurjeru.””
Šajā brīdī Inese esot bijusi pārsteigta, jo zinot, ka kurjeri brauc pat pēc vienas aploksnes, taču liekoties dīvaini, ka ir izveidota paciņa 30 eiro vērtībā, taču jāizveido vēl vairākas paciņas uz to pašu pansionātu, katra par 30 eiro, lai kurjers tām brauktu pakaļ.
Pēc telefona sarunas, apdomājot situāciju un iespējas, Inese nolēmusi 3 eiro samaksāt organizācijai, taču paciņas nogādāšanu organizēt pati, lai gan to adresāti atrodas salīdzinoši tālu no viņas mājām. Izdomājusi, ka uz vienu no lokācijām varēs paciņu palūgt aizvest draugiem, kuri dzīvo netālu. Tā nu “pārorientējusies”, uzrakstījusi kartītes šī viena – sasniedzamā aprūpes centra cilvēkiem un nolēmusi, ka sūtīs dāvanas tur. Visas uz vienu adresi, lai mazāk klapatu.
Protams, to visu bijis jāsakārto oficiāli, un te nu sākušās nākamās grūtības: “Turpināju rakstīt e-pastus, lūdzu sakārtot situāciju, pieteicu dāvanas uz šo aprūpes centru. Klusums. Zvanīju – neceļ. Rakstīju “WhatsApp”, arī neviens neatbildēja. Nu nopietni? OK, varbūt kaut kur izbraukuši..”
Diemžēl laika bijis maz, jo draugu ģimene jau gribējusi paņemt sūtījumu, tāpēc nolēmusi, ka paciņas iedos draugiem, tikmēr formalitātes paralēli pati nokārtos. Diemžēl tas nebijis vienkārši. Turpinājusi zvanīt un rakstīt, taču reakcijas nebijis. Tikmēr sociālajos tīklos viss turpinājis notikt, ieraksti parādījušies.
Viņai šī situācija šķiet absurda – ar savām pāris labdarības paciņām viņa kļuvusi neinteresanta un bloķēta.
Organizācijas skaidrojums
Nolēmu sazināties ar šo organizāciju, lai uzzinātu vairāk par viņu darbības principiem un šo konkrēto sadarbību. Jāsaka, ka Līga Uzulniece – šīs organizācijas valdes locekle – atbildēja ļoti ātri – drīz vien pēc manas vēstules nosūtīšanas.
Tā kā saņēmu norādījumu neko atsūtītajā atbildē nerediģēt, tad turpinājumā publicēšu to pilnā apmērā kā atbildes uz maniem jautājumiem.
Līga skaidro: “Eņģeļa Pasts, pašos pirmssākumos ir ģimenes izveidota sociālā bezpeļņas aktivitāte (hobijs), kura, gadiem attīstoties, ir izaugusi par sociālo uzņēmumu.
Sociālais projekts 2017.gadā tika izveidots ar mērķi to digitalizēt, lai spētu ar minimāliem esošajiem (viena cilvēka resursiem) apkalpot vairākus tūkstošu dāvinātgribētājus. Viens no digitalizācijas pamatuzdevumiem ir skaidri definēt sadarbības nosacījumus starp dāvinātāju, Eņģeļa pastu un dāvanas saņēmēju. Tikai visām iesaistītajām pusēm ievērojot noteikumus, platforma spēj darboties, nodrošinot izvirzīto mērķi.”
Vai tiesa, ka vienam cilvēkam nav vēlams sūtīt sveicienus cilvēkiem dažādās adresēs? Vēlams izvēlēties visus, ko grib atbalstīt, no vienas adreses? Kāpēc tā?
Sveicienus/dāvanas pēc būtības sūtīt var jebkuram cilvēkam, kurš ir aprūpes centrā un nav jāizmanto tieši Eņģeļa pasts. Taču, ja izmantojat Eņģeļa pasts platformu, ir tikai loģiski un cieņpilni pret projekta attīstītāju un pārējiem projekta dalībniekiem (aprūpes centru komandas, ziedotāji/dalībnieki, sadarbības partneriem, kurjerkompāniju un citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām), kuri ievēro šos projekta noteikumus.
Noteikumus skatīt šeit: https://engelapasts.lv/projekti/ziemassvetki
Kāpēc nevar sūtīt, piemēram, pakomātā, lai nav jāmaksā tie 6 eiro par katru paciņu kurjeram?
Vairāku gadu sadarbības rezultātā ir izveidojies labākais un izdevīgākais pakalpojuma cenu modelis (5+ dāvanas), kuru mēs labprāt piedāvājam projekta dalībniekiem un kuru projekta dalībnieki labprāt izmanto. Taču varat izvēlēties sūtīt dāvanu citādāk, bet būs citas pakalpojuma izmaksas (rezervējot vienu dāvanu).
Cik ātri jūs spējat reaģēt, ja ziedotājiem rodas kādi tehniski jautājumi par nosūtīšanu utt.?
Saskaņā ar augstāk minēto, par sociālā projekta pirmsākumiem un esošo resursu (viens cilvēks) digitalizāciju, spējam reaģēt, mūsu viena cilvēka iespēju robežās. Gribētu vērst uzmanību, ka šī aktīvā sociālā projekta Ziemassvētku vecīša darbnīcas laikā, es, Līga, saņemu dienā vairākus desmitus e-pastu un vairākus desmitus zvanu. Bez tā visa man, Līgai jāpiedalās dažādos sociālos pasākumos, jākomunicē ar aprūpes centriem, jātiekas ar sadarbības partneriem (valsts, pašvaldības iestādēm, komersantiem, projektu dalībniekiem), jāveic intensīvas mārketinga aktivitātes, jāseko līdzi sociālo tīklu aktivitātēm, kā arī jāgatavo dažādas atskaites uzraugošajām iestādēm. Ziemassvētku vecīša darbnīca ir tikai viens no vairākiem sociālajiem projektiem, ko realizē Eņģeļa pasts un Labdarības biedrība NSUS (www.nosirds.lv) ikdienā, kuras paspārnē dzimis Eņģeļa pasts.
Vai mēdzat nepacietīgākus ziedotājus nobloķēt?
Cilvēki nelasa noteikumus, savas aizņemtības, sliktā garastāvokļa vai citu iemeslu pēc un tad rodas nesaprašana, kas un kā jādara. Kā arī Eņģeļa pasts nekad nav pieļāvis un nekad nepieļaus negatīvus, konfliktu raisošus komentārus savos sociālajos kontos. Par to tiek piedomāts un tas tiek monitorēts. Agresīvākos un konfliktētājus izraida no lapas, bez brīdinājuma. Eņģeļa pastam nav pienākums atbalstīt negācijas un necienīgas rīcības. Tādi gadījumi ir bijuši arī agrāk, kad vēl Eņģeļa pasts pieļāva šāda veida diskusijas/reakcijas FB lapā, bet tas beidzās ar cilvēku domu dalīšanos, kašķiem, strīdiem, aizvainojumiem, necieņu, tieši tāpēc tādas diskusijas vairs netiek pieļautas.
Kā arī ir ļoti daudz gadījumu, kur cilvēki iepriekšējos gados šādi necienīgi izturējušies, bet šogad zvana, runā ļoti cieņpilni un vēlas turpināt piedalīties, jo izpratuši projekta gaitu, nosacījumus un viņus šis projekts tomēr saista un dod gandarījumu. Laikam ir mainījušies, pārdomājuši savu attieksmi pret lietām, cilvēkiem un notikumiem un sapratuši, ka cieņpilna attieksme arī pie viņiem atgriežas atpakaļ. DOTS DEVĒJAM ATDODAS.
Kā šogad veicas projektam, vai izdodas iepriecināt visus, kas cerēts?
Projekts šogad notiek 12. gadu pēc kārtas. Kā jau katru gadu, esam izvirzījuši mērķus uzrunāt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, tādejādi apdāvinot un atbalstot pēc iespējas vairāk cilvēkus sociālās aprūpes centros.
Šogad pieaugusi interese no medijiem un ir vēlme uzzināt vairāk par šo sociālo iniciatīvu. Kā arī iesaistās arvien jauni un jauni dalībnieki.
Ļoti priecē, ka dalībnieki ir novērtējusi mūsu digitālo risinājumu – projekta platformu, māk tajā darboties, ievēro projekta nosacījumus, tādejādi iepriecinot cilvēkus sociālās aprūpes centros un iegūstot gandarījumu par paveikto labo darbu.
Vai un kāds atbalsts vēl būtu nepieciešams?
Būtu nepieciešams:
1. no jaunajiem vai “īgnajiem” dalībniekiem – lielāka izpratne un sapratne par projekta izcelsmi, tā mērķi un būtību;
2. no medijiem – popularizēt projektu savās publikācijas un soctīklos, saprotot to, ka sociālais uzņēmējs (bezpeļņas), nespēj atļauties maksas publikācijas vai reklāmas;
3. lai arī izveidojusies lieliska sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm, Eņģeļa pasts būtu pateicīgs par papildu iesaisti, izpratni un atbalstu, jo esošie resursi, viens cilvēks, nespēj apgūt visus iespējamos sociālā uzņēmuma labumus, ko piedāvā valsts un pašvaldības.
