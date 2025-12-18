ST ierosināta lieta par dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas prasības atcelšanu 0
Satversmes tiesā (ST) ierosināta lieta par dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju valsts metroloģiskās kontroles jeb verificēšanas izbeigšanu, aģentūru LETA informēja ST.
Tiesa vērtēs, vai valdības 3. jūnijā apstiprinātās Ministru kabineta noteikumu par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu normas atbilst Satversmei.
Apstrīdētās normas valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauj mehāniskos, elektromagnētiskos un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājus, izņemot tos, kas uzstādīti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļos.
Pieteikuma iesniedzējas komercdarbība saistīta ar ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī tā ir akreditēta kā inspicēšanas institūcija ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotas verificēšanas nozarē.
Saskaņā ar apstrīdētajām normām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļos uzstādītie ūdens patēriņa skaitītāji vairs netiks pakļauti valsts metroloģiskajai kontrolei.
Paļaujoties uz daudzus gadus pastāvējušo tiesisko regulējumu, pieteikuma iesniedzēja ir veikusi finanšu ieguldījumus savā komercdarbībā. Viņas ieskatā apstrīdētās normas aizskar tai Satversmē ietvertās tiesības uz īpašumu, kā arī pārkāpj tiesiskās paļāvības aizsardzības principu, jo Ministru kabinets neesot paredzējis saudzējošu pāreju uz jauno tiesisko regulējumu, piemēram, nosakot pārejas periodu vai paredzot kompensāciju.
Turklāt Ministru kabinets neesot pienācīgi izvērtējis apstrīdēto normu nepieciešamību un pamatojis sabiedrības ieguvumu, kā arī neesot uzklausījis nozares viedokli, uzskata iesniedzēja.
Tiesa uzaicinājusi valdību līdz 2026. gada februārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2026. gada maijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.
Jau ziņots, ka valdība 3. jūnijā atbalstīja ūdens skaitītāju verificēšanas prasības atcelšanu no 2026. gada 1. janvāra.
Ekonomikas ministrija (EM) izstrādāja grozījumus Ministru kabineta 2024. gada 14. maija noteikumos par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, kas paredz, ka turpmāk dzīvokļu īpašniekiem vairs nebūs jāveic ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana. Iedzīvotāji arī turpmāk varēs izmantot jau esošos ūdens patēriņa skaitītājus bez obligāta pienākuma veikt tiem atkārtoto verifikāciju.
EM iepriekš norādīja, ka dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas process nav lietderīgs – prasības veikt šo pienākumu atcelšana mazinās administratīvo slogu un izdevumus iedzīvotājiem.
Līdz šim regulējums uzlika par obligātu pienākumu mehāniskiem ūdens patēriņa skaitītājiem veikt atkārtoto verificēšanu reizi četros gados, bet elektromagnētiskiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem – reizi sešos gados. No 2020. līdz 2023. gadam tika verificēti 975 809 ūdens patēriņa skaitītāji, kas iedzīvotājiem izmaksāja 19,5 miljonus eiro jeb aptuveni piecus miljonus eiro gadā.
Santehnikas pakalpojumu sniedzēja SIA “OB serviss” valdes loceklis Vladislavs Eidimts aģentūrai LETA jūnijā norādīja, ka grozījumi, kas paredz atteikšanos no ūdens skaitītāju verifikācijas dzīvojamās mājās, tikuši pieņemti bez nozares iesaistes un profesionālas diskusijas.
Eidimts aicināja EM pārskatīt pieņemto lēmumu, pārtraukt selektīvu pieeju un sākt dialogu ar nozari, pirms virzīt būtiskas izmaiņas, kas ietekmē tūkstošiem mājsaimniecību.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka gadījumā, ja lēmumi netiks laboti, “nozare ir gatava vērsties Satversmes tiesā”.