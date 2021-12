Ilustratīvs attēls Foto: Shutterstock

Pandēmijas skādi daļēji kompensēs: uzņēmēji var pieteikties atbalstam algu subsīdijām







Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Līdz 15. decembrim uzņēmēji var pieteikties atbalstam algu subsīdijām par oktobri un novembri, kā arī grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

Atbalstu algu subsīdijām izmaksās, lai varētu palīdzēt uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem pandēmijas ierobežojumu laikā – to paredz valdības apstiprināta programma. Atbalsts algu subsīdijai ir pieejams darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām fiziskām personām, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas, vai mikrouzņēmumu īpašniekiem vai individuālajiem komersantiem.

Atbalsts tiks piešķirts tiem darbiniekiem, kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts vai konstatēts šīs infekcijas pārslimošanas fakts, vai uzsākta vakcinācija.

Lai saņemtu algu subsīdiju, jāatbilst vienam no nosacījumiem – proti, ieņēmumi no saimnieciskās darbības samazinājušies ne mazāk par 20%, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem šā gada jūlijā, augustā un septembrī, un tas saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, vai arī tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, samazinājušies ne mazāk kā par 30%.

Paredzēts, ka atbalstu algu subsīdijai darbiniekam aprēķina 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no šī gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, bet ne vairāk kā 700 eiro kalendāra mēnesī. VID pieprasīto atbalstu izmaksās piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Savukārt atbalstu pašnodarbinātai personai aprēķina 50% apmērā no cilvēka deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības, izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām noteiktā laikaposmā, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Mikro­uzņēmuma nodokļa maksātājiem atbalstu aprēķina 50% apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par šī gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Savukārt patentmaksas maksātājam atbalstu algu subsīdijai aprēķina 250 eiro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Pieteikums atbal­stam jāiesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID EDS.

Ministru kabinets paredzējis arī vairākus nosacījumus, kad atbalstu algu subsīdijai saņemt nevarēs, piemēram, ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada datus par pēdējiem 12 mēnešiem, ja darba devējam ir aktuāls maksātnespējas process, un citos.

Savukārt pašnodarbinātie nesaņems atbalstu, piemēram, ja pašnodarbinātās personas nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums. Tāpat to nevarēs saņemt cilvēki, kas saņem palīdzību Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros.

No ceturtdienas arī lielie uzņēmumi var pieteikties grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Līdz ar valdības pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai palielināts maksimālais atbalsta apmērs no 100 000 eiro uz 250 000 eiro mēnesī. Pēc VID datiem, atbalsta saņemšanai kvalificējas ap 100 uzņēmumu.

Abas programmas vēl jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju, bet VID jau sācis iesniegumu izvērtēšanu. Līdz 24. novembrim VID bija saņēmis 4209 iesniegumus par subsīdijas atbalstu, to skaitā 1582 darba devēju iesniegumus, 2299 pašnodarbināto personu un 328 patentmaksātāju iesniegumus un 1740 grantu iesniegumus nodokļu maksātāju apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.