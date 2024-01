Skatītājs par depozīta sistēmu: “Kāpēc nekur nepieņem 5 litrus lielās pudeles?” Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs uzdeva jautājumu par depozīta iepakojuma sistēmu un taras izmēru: “Sakiet, kāpēc nekur nepieņem 5 litrus lielās pudeles?”

Uz šo skatītāja jautājum atbildēja SIA “Depozīta iepakojuma operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis: “Šeit iemesls ir vienkāršs – šīs 5 litru lielās taras izmēri. Mums Latvijā ir vairāk nekā 1000 taromātu. Lai saražotu un uzkonstruētu, lai viņus pārveidotu, tad viņiem būtu jābūt vairākas reizes lielākiem, lai viņi spētu tehniski pieņemt šādas iepakojumu vienības. Turklāt to īpatsvars Latvijā ir salīdzinoši mazs. Ja Latvijā ir pusmiljards iepakojumu, tad šāds iepakojums [5 litri] ir mērāms simtos, tūkstošos. Ne vairāk, un tas ir salīdzinoši mazs procents.”

Stūrītis skatītājam ieteica šādu 5 litru taru izmest tā saucamajos “dzeltenajos konteineros”, kas tieši domāti plastmasas iepakojuma atkritumiem un vēlāk šķirošanai.

Pie viena tika uzdots jautājums par to, kad varēs depozīta iepakojuma taromātos nodot piena iepakojumus? Vai ir kādi jaunumi – būs kādreiz iespējams nodot? Uz to SIA “Depozīta iepakojuma operators” valdes priekšsēdētājs Stūrītis atteica, ka nevar to prognozēt.

“Ir divi galvenie iemesli, kāpēc piena tara nav. Pats galvenais, tā ir higiēna. Jo piens ir rūgstošs produkts, īpaši vēl skābie produkti, un pēc tam no tā izrietošās smakas. Tas ir pirmais aspekts, un otrais aspekts ir tas, ka piens ir produkts, ko mēs dzeram mājās, nevis piknikos, pa ceļam vai sportojot, līdz ar to piena iepakojums ir izmetams šajos šķirošanas konteineros,” tā norādīja Stūrītis, komentējot skatītāju jautājumu, kad depozīta taromātos varēs nodot piena iepakojumus.

Jau ziņots, ka Latvijā depozīta sistēma dzērienu iepakojumiem sāka darboties 2022.gada 1.februārī. Valsts vides dienests konkursā dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu uz septiņiem gadiem nolēma uzticēt SIA “Depozīta sistēmas operators” (DIO).

Regulāri depozīta sistēmu Latvijā 2023.gadā izmanto 80% iedzīvotāju, kas ir par deviņiem procentpunktiem vairāk nekā 2022.gadā, liecina DIO veiktā aptauja, kas publiskota 29.novembrī.

Svarīgākais iemesls, kas motivē izmantot depozīta sistēmu, respondentiem arī šogad aptaujā bija norādīta atgūtā depozīta maksa (61%), kam sekoja mazāk atkritumu dabā (52%) un rūpes par vidi (39%).

Aptaujā arī noskaidrots, ka depozīta sistēmu izmanto 94% Latvijas mājsaimniecību.

Savukārt kā biežāko iemeslu, kādēļ mājsaimniecībā neizmanto depozīta sistēmu, respondenti minēja, ka nav vietas, kur uzglabāt tukšos iepakojumus (29%), bet vēl 31% minēja citus iemeslus, tostarp – daļa iepakojumu tiek izmantota saimniecībā vai iepakojums ir bojāts.

Tāpat 68% respondentu pauduši, ka tukšo taru izvēlas nodot līdztekus ar veikala apmeklējumu, bet 22% izvēlas uzkrāt lielāku iepakojumu apjomu un tikai tad to vest uz depozīta punktu.

DIO aptauja internetā tika veikta sadarbībā ar aģentūru “Mozokot” šā gada oktobrī. Pētījuma bāze aizgūta no “Norstat Latvija”. Aptaujā piedalījās 1002 iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.