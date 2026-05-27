"Skolotājs sajaucis darbus un ielicis cita bērna vērtējumu!" Vecāki atklāj pedagogu kļūdas, kuras nemanot var mainīt bērnu nākotni
Daļai izglītojamo pienācis, iespējams, satraucošākais brīdis mācību laikā līdz šim – eksāmeni. Tajos skolēniem jāparāda apgūtās zināšanas visu gadu laikā.
Tomēr, šķiet, satraucoši ir arī “parastie” pārbaudes darbi. Tos, tāpat kā eksāmenus, labot nedrīkst. Skolēniem ir dota tikai viena iespēja, lai parādītu savas spējas konkrētajā vielā vai tēmā. Tiem, kuriem ir ass prāts, ir vieglāk, bet tādi nav visi bērni un jaunieši.
Kā izrādās, bez kļūdu pieļaušanas neiztiek arī pedagogi. Kāda mamma sociālajā medijā “Threads” dalās pieredzē, kur skolotājs pieļāvis rupju kļūdu. Baiba raksta: “Meitai angļu valodas pārbaudes darbā viens no zemākajiem rezultātiem. Pieņemu, ka mācību gada beigas, nogurums, neuzmanība. Bet kaut kāds nemiers mani tomēr dīda, tāpēc sazinos ar skolotāju, lai atsūta darbu,jo vēlos apskatīt kļūdas. Beigās izrādās, ka skolotājs sajaucis darbus un ielicis cita bērna vērtējumu. Manas meitas darbs ir 100%. Arī skolotājam mācību gada beigas. Piedodu!”
Kā izrādās, Baibas ģimene nav vienīgā, kas piedzīvojusi ko šādu. Arī komentāru sadaļā cilvēki dalījušies līdzīgos stāstos.
Piemēram, kāds cits vecāks dalās: “Skolēniem jāmāca sekot līdzi un jautāt, ja nav skaidrs. 9. klase, bioloğijas PD, atzīme dīvaini zema. Skatos e-klasē. Jautājumā, kuru iepriekšējā vakarā ļoti labi zināja un man atstāstīja, zemākais vērtējums klasē. 3 punkti no 8. Saku, lai iet un jautā skolotājai. Pajautāja, skolotāja klases priekšā bļauj, ka viņai nav tagad starp visiem darbiem jāmeklē viņējais. Palika mierīgs un uzstāja. Izrādījās, skolotāja pati savu rokrakstu nesaprata. Ieskricelēto 8 pēc tam salasīja kā 3. Atzīme izlabota.”
Arī Liene dalās pieredzē. Viņa stāsta, ka arī viņai pašai skolas laikā bijis līdzīgs pārdzīvojums. Viņas tētis bijis stingrs, un atzīme 6 mājās neesot bijusi pieņemama. Tāpēc brīdī, kad fizikā par diviem darbiem viņa it kā saņēma 5 un 6, viņai šķita, ka notikusi katastrofa.
Viņa vairākas dienas staigāja ar milzīgu satraukumu un domāja, kā šo situāciju noslēpt no tēta. Beigās Liene tomēr saņēmās un pajautāja skolotājam, vai darbus varētu labot. Tad arī atklājās, ka skolotājs bija sajaucis viņas vērtējumus ar klasesbiedra atzīmēm, kurš sarakstā bija nākamais. Patiesībā Lienei bija nevis 5 un 6, bet gan 8 un 7.
Savukārt Kitijas padalās, ka viņas meitas Emīlijas vērtējums bijis sajaukts ar citu Emīliju. Kā saka Kitija, pedagogs bija sajaucis, kura Emīlija ko māk.
