Foto: Ekrānuzņēmumi no video

Internetā apspriež Putina aizdomīgo gaitu: daži pat izsaka pieņēmumus par eksoskeletu 0

10:27, 27. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizīte Pekinā izraisījusi plašas diskusijas sociālajos tīklos pēc tam, kad internetā izplatījās video, kurā viņš redzams staigājam kopā ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.

Daļa cilvēku pievērsuši uzmanību tam, ka Putina gaita šķitusi neveikla, bet labā kāja – stīva. Tieši tas internetā radījis dažādas spekulācijas par viņa veselības stāvokli.

Kā vēsta ārvalstu mediji, sociālajos tīklos parādījušies arī pieņēmumi, ka Krievijas līderis varētu izmantot īpašus palīglīdzekļus kustībām, lai gan tam nav nekādu oficiālu apstiprinājumu.

Internetā uzmanība tika pievērsta arī Putina apaviem. Jau iepriekš vairākkārt izskanējuši minējumi, ka Krievijas prezidents izvēlas apavus ar paaugstinātu zoli, lai vizuāli izskatītos garāks līdzās citiem pasaules līderiem.

Putina augums tiek lēsts ap 170 centimetriem, kamēr Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina augums ir aptuveni 180 centimetri.

Tikmēr vairāki novērotāji norādījuši, ka Putins Pekinā uzņemts īpaši sirsnīgi. Vizītes laikā viņu sagaidīja Ķīnas ārlietu ministrs Vans Ji, un abu valstu līderi atkārtoti uzsvēra ciešās attiecības starp Maskavu un Pekinu.

Jau iepriekš LA.LV portālā esam vēstījuši, ka, lai gan Ķīna oficiāli runā par neitralitāti Ukrainas kara jautājumā, Rietumvalstis Pekinu regulāri kritizē par ciešo sadarbību ar Krieviju – tostarp tirdzniecības un tehnoloģiju jomā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

