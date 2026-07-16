Slaidiņš: Ukraiņu panākumi iemidzina mūsu cilvēkus. Tas ir ļoti bīstami! 0
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš sarunu festivālā “LAMPA” skaidroja, kāpēc Latvijā jāturpina pievērst uzmanību karam Ukrainā, lai arī daļa sabiedrības atzīst – cilvēki no šīs tēmas ir noguruši. Slaidiņš norādīja, ka Ukrainas sabiedrībai noguruma sajūta ir vēl smagāka, jo valsts cīnās jau vairāk nekā četrus gadus, un viņiem nav tiesību nogurt.
“Mums ir vienkāršāk. Tur fronte ir kaut kā stabilizējusies, un mēs domājam – viss jau būs labi,” taču viņš brīdināja, ka arī pozitīva informācija var radīt maldīgu priekšstatu par situāciju.
“Informācija, kas nāk no Ukrainas puses par panākumiem, iemidzina cilvēkus. Tiek pasniegti tikai panākumi, taču ir ļoti bīstami iekrist uz šāda veida informāciju.” Slaidiņš uzsvēra, ka katra karojoša valsts savā informatīvajā telpā galvenokārt izceļ savus sasniegumus, bet par zaudējumiem runā daudz retāk.
“Katra valsts, kura karo, savā informatīvajā telpā pasniegs tikai panākumus. Ļoti reti nonāk informācija par kaut kādiem zaudējumiem, it sevišķi, ja tie bijuši lieli vai stulbi.” Viņš atgādināja, ka arī Ukrainai kara laikā ir smagi zaudējumi – tiek zaudēti karavīri, tehnika un infrastruktūra.
Vienlaikus Slaidiņš uzsvēra, ka sabiedrībai nepieciešams saglabāt garu un neiekrist pilnīgā pesimismā: “Nevar ievilkt asti kājstarpē un pateikt, ka viss ir slikti. Tā arī nevar.”
Viņaprāt, viens no svarīgākajiem faktiem ir tas, ka Ukraina ir spējusi noturēties daudz ilgāk, nekā daudzi sākotnēji prognozēja – neviens nebūtu līdz galam tam noticējis, tas jau ir rādītājs, ka viss tomēr ir kaut cik labi.
Tomēr viņš uzsvēra – Ukraina viena pati karu turpināt nespētu: “Tās ekonomika ir sagrauta, rūpniecība ir sagrauta, un tā ir pilnīgi atkarīga no Rietumu atbalsta. Šobrīd Ukrainas uzdevums ir noturēties frontē.”