Kāpēc Ukrainu kādreiz sauca par Mazkrieviju un kāpēc tas nemaz nenozīmēja “mazāks”? 0
Kāpēc Ukraina vēsturiskos avotos reizēm dēvēta par Mazkrieviju jeb Mazkrievzemi? TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja, ka šī termina sākotnējā nozīme bijusi pavisam citāda nekā tā, ko vēlāk centusies ieviest Krievijas impērija.
Slaidiņš norādīja, ka apzīmējums “Mazkrievija” cēlies no grieķu valodas un pirmoreiz parādījies jau 14. gadsimtā Bizantijas baznīcas dokumentos. “Pēc grieķu izpratnes vārdi “mazais” un “lielais” nenozīmēja sliktāks vai labāks. “Mazais” apzīmēja vēsturisko kodolu, sākotnējo teritoriju, bet “lielais” – vēlāk paplašinātās zemes,” skaidroja majors.
Viņš uzsvēra, ka līdzīgs princips tika lietots arī citviet – pastāvējusi Mazā Armēnija un Lielā Armēnija, tāpat Mazā Grieķija un Lielā Grieķija.
Pēc Slaidiņa teiktā, laikā, kad Kijiva jau bija nozīmīgs centrs, Maskavas vietā vēl atradās purvaini apvidi. “Tāpēc Mazkrievija viduslaiku izpratnē nebija “mazākā Krievija”. Tā bija vēsturiskais centrs – zeme, no kuras izveidojās Krievzeme jeb Ruse,” sacīja viņš.
Majors arī atgādināja, ka jēdziens “Kijivas Krievzeme” ir 19. gadsimtā radīts vēsturnieku termins. Savukārt tā laika iedzīvotāji sevi dēvējuši vienkārši par Ruses jeb Krievzemes ļaudīm.
Pēc viņa teiktā, situācija būtiski mainījās 18. gadsimtā, kad Krievijas impērija apzināti pārveidoja termina nozīmi.
“Krievijas impērija sāka lietot jēdzienu “Mazkrievija” nevis kā vēsturisku vai baznīcā lietotu apzīmējumu, bet gan kā politisku instrumentu. Mērķis bija radīt iespaidu, ka ukraiņi ir tikai “mazākie krievi” un ka Ukrainai nav savas atsevišķas vēstures vai valstiskuma tradīciju,” skaidroja Slaidiņš.
Viņš uzsvēra, ka šāda interpretācija kļuvusi par Krievijas propagandas sastāvdaļu, taču Ukrainā tai nepiekrīt. “Ja šodien Ukrainā kāds pateiks, ka ukraiņi un krievi ir viena tauta, reakcija būs ļoti asa – ātri vien pa purnu var dabūt,” sacīja majors.
Runājot par austrumslāvu tautām, Slaidiņš norādīja, ka ukraiņi, baltkrievi un krievi ir trīs atšķirīgas tautas, lai gan vēsturiski tās mēdza apzīmēt ar terminiem lielkrievi, mazkrievi un baltkrievi. “Vēsturiski tie bija austrumslāvi, taču tās ir trīs dažādas tautas,” rezumēja NBS majors.