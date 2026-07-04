Kačiņskis paziņo, ka neielaidīs Ukrainu ES, kamēr tā neizpildīs šīs divas lietas 0
Polijas opozīcijas partijas “Likums un taisnīgums” (PiS) līderis Jaroslavs Kačiņskis paziņojis, ka viņa vadītais politiskais spēks neatbalstīs Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai, ja Kijiva nemainīs savu attieksmi pret Stepanu Banderu, kā arī OUN un UPA vēsturisko lomu. Par to vēsta Polijas medijs “Polsat News”.
Vēstulē partijas biedriem Kačiņskis uzsvēra, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Polija ir konsekventi atbalstījusi Ukrainu gan militāri un diplomātiski, gan sniedzot humāno palīdzību.
Pēc viņa teiktā, toreizējā premjerministra Mateuša Moravecka vadītā PiS valdība pieņēma bezprecedenta lēmumus, kas palīdzēja Ukrainai saglabāt valstiskumu kara sākumposmā.
Tomēr Kačiņskis asi kritizēja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska maijā pieņemto lēmumu piešķirt vienai no militārajām vienībām goda nosaukumu par godu UPA varoņiem. Viņaprāt, šāds solis nav pieņemams, ņemot vērā Polijas vēsturisko skatījumu uz Volīnijas un Galīcijas traģiskajiem notikumiem Otrā pasaules kara laikā.
“Ukraina nevar tikt uzņemta Eiropas Savienībā, kamēr pilnībā nenoraidīs pašreizējo kursu,” raksta Kačiņskis, piebilstot, ka pretējā gadījumā Eiropas Savienība riskētu ar destabilizāciju.
PiS līderis arī paziņojis, ka gadījumā, ja viņa partija uzvarēs nākamajās vēlēšanās, tā izmantos visas iespējas, lai bloķētu Ukrainas integrāciju ES.
“Ukraina ar Banderas un citu noziedznieku kultu, OUN un UPA slavināšanu Eiropas Savienībā neiestāsies. Ja mēs uzvarēsim vēlēšanās, mēs to nepieļausim,” norādīja politiķis.
Vienlaikus Kačiņskis aicināja partijas biedrus aktīvi iebilst pret premjerministra Donalda Tuska valdības politiku, kas, viņaprāt, veicina Ukrainas paātrinātu integrāciju Eiropas Savienībā uz īpaši labvēlīgiem nosacījumiem.
PiS pašlaik atrodas opozīcijā, tādēļ Kačiņska paziņojums ir partijas politiskā pozīcija, nevis oficiāla Polijas valdības nostāja.