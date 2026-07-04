Krievija iepauzējusi uzbrukumus. Militārais eksperts tajā redz Ukrainai patiesi draudīgas pazīmes 61
Pēdējās dienās Ukrainā vērojams salīdzinoši mazāks Krievijas masveida gaisa uzbrukumu skaits. Lai gan tas var radīt iespaidu par situācijas stabilizēšanos, militārie analītiķi brīdina – klusums var izrādīties tikai īslaicīga pauze pirms jauna plaša mēroga uzbrukuma.
Šādu vērtējumu paudis Ukrainas Informācijas pretestības grupas militāri politiskais novērotājs Aleksandrs Kovaļenko, par to ziņo Ukrainas medijs TSN.
Pēc eksperta domām, viens no iemesliem retākajiem uzbrukumiem varētu būt Krievijas centieni pieaudzēt ieroču krājumus.
Viņš pieļauj, ka raķešu izmantošanu pašlaik ierobežo arī ražošanas un piegādes grūtības, kas radušās pēc Ukrainas triecieniem Krievijas militārajai infrastruktūrai. Savukārt uzbrukuma bezpilota lidaparāti, iespējams, tiek uzkrāti, lai vēlāk tos izmantotu vienlaikus lielā skaitā.
Iespējams scenārijs – viens no lielākajiem uzbrukumiem kopš kara sākuma
Kovaļenko uzskata, ka nākamais plaša mēroga trieciens varētu līdzināties iepriekšējiem rekordlielajiem uzbrukumiem, kuros Krievija vienlaikus izmantoja aptuveni 1600 dažādu gaisa uzbrukuma līdzekļu – raķetes un bezpilota lidaparātus.
Pēc viņa teiktā, iepriekš tika prognozēts, ka masveida uzbrukums varētu notikt Ukrainas Konstitūcijas dienas priekšvakarā, taču tas nepiepildījās. Tas, eksperta ieskatā, varētu liecināt, ka Krievijas spēki vēl nav pabeiguši sagatavošanās darbus.
Militārais analītiķis norāda, ka Krievijas rīcību var ietekmēt arī loģistikas sarežģījumi.
Pēc Ukrainas uzbrukumiem nozīmīgiem militāriem objektiem un piegāžu problēmām uz okupēto Krimu Krievijai, iespējams, nācies pārskatīt savas iespējas izmantot raķešu arsenālu un pielāgot turpmāko uzbrukumu taktiku.
Vienlaikus Kovaļenko uzsver, ka šis ir viņa personīgais situācijas izvērtējums. Pašlaik nav oficiālas informācijas vai pierādījumu, kas apstiprinātu konkrētu datumu vai laiku iespējamam jaunam masveida triecienam.
Ukrainas iedzīvotāji aicināti nezaudēt modrību
Neraugoties uz to, ka pēdējās dienās gaisa uzbrukumu intensitāte ir mazinājusies, draudi Ukrainai nav pazuduši. Raķešu un bezpilota lidaparātu triecieni joprojām ir iespējami, tādēļ Ukrainas iedzīvotāji tiek aicināti ikreiz, izsludinot gaisa trauksmi, nekavējoties doties uz patvertnēm un ievērot atbildīgo dienestu norādījumus.
Jāuzsver, ka pagaidām nav neatkarīgi apstiprinātas informācijas, kas liecinātu par konkrēta jauna Krievijas masveida uzbrukuma gatavošanu. Militāro ekspertu paustais ir situācijas analīze, balstoties uz pašreiz novērotajām tendencēm.