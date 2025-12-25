Slepens padoms, kā ātri no drēbēm dabūt ārā virtuves un ēdiena, kā arī sviedru smaciņu 0
Pēc vakara kādā rosīgā krodziņā vai vienkāršākā restorānā, vai nakts izklaides kādā bārā jūsu iecienītākās džinsa bikses, džemperis un blūzīte noteiki būs savilkušies ar ēdiena un virtuves vai dūmu smaku.
Ja nav laika drēbes mazgāt un žāvēt, tad šis vienkāršais triks bieži vien palīdz atbrīvoties no šīs smakas daudz efektīvāk nekā vienkārši un ilgi izvēdinot drēbes.
Kārtīgi izpuriniet šīs jau valkātās un sausās drēbes, lai nokratītu visu lieko nost. Pakariet apģērbu uz pakaramā tieši uz vai virs silta radiatora. Ik pa laikam pārkārtojiet audumu, lai visas virsmas vienmērīgi uzkarsētos. Pēc tam īsi izvēdiniet drēbes svaigā gaisā.
Karstums palīdz atbrīvot smakas molekulas no šķiedrām, un izvēdināšana tās aiznes prom. Tas pats princips darbojas ar dūmu un sviedru smaku no drēbēm.
Papildus var izmantot etiķa un tvaika metodi spēcīgākām smakām: nolieciet bļodu ar siltu ūdeni un nedaudz mājsaimniecības etiķa. Pakariet apģērbu virs bļodas. Ieelaidiet telpā tvaiku – tas mitrina šķiedras, bet etiķa izgarojumi neitralizē smakas. Pēc tam rūpīgi izvēdiniet drēbes un vēlāk mazgājiet tās parastajā veidā.
Etiķis palīdz nobeigt baktērijas, kas rada smakas, un neitralizē daudzas smakas molekulas. Tomēr etiķi veļas mašīnā nedrīkst lietot pastāvīgi – koncentrēts tas var bojāt gumijas blīves un caurules.