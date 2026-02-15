“Līdz pensijai atlikuši 2 gadi, taču esmu zaudējis darbu.” Ilgmārs cerēja pensionēties priekšlaicīgi, taču ne viss izrādās tik vienkārši 0
Sanija Bērziņa

Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Edijs Pālens/LETA
Sanija Bērziņa
Mājas Manas tiesības

Kā rīkoties situācijā, ja pāris gadus pirms pensionēšanās tiek pazaudēts darbs un šādā vecumā darbā neviens vairs neņem? Ar šādu situāciju saskāries Ilgmārs, kurš lūdz noskaidrot, vai pirmstermiņa pensionēšanās būtu labs variants.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām? 10
Cenu starpība ir diezgan liela: kurš pārtikas veikals šobrīd ir visdārgākais? 53
Lasīt citas ziņas

Ilgmārs mums raksta: “Diemžēl līdz pensijai atlikuši 2 gadi, taču esmu zaudējis darbu. Manā vecumā jaunu atrast nav viegli – jau pāris mēnešus mani meklējumi ir nesekmīgi. Sakiet, vai un kādos gadījumos ir pieļaujama pirmstermiņa pensionēšanās? Vai tas varētu būt risinājums? Cik lielu pensiju saņemšu (procentuāli), ja pensionēšos šobrīd?”

Lai noskaidrotu, kādi ir pirmstermiņa pensionēšanās nosacījumi, jautāju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
FOTO, VIDEO. “Migla nebija vainīga!” Eksperts atklāj patieso iemeslu šausminošajai 8 auto sadursmei uz Ķekavas apvedceļa
“”Iekļaujošais” citiem bērniem spēra, dūra ar šķērēm! Nekad vairs!” Latvieši skarbiem vārdiem nopeļ skolās notiekošo haosu
Krimināls
“Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldē”, iespējams, notikusi vērienīga krāpšana

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras preses sekretāre pauž: “Kopš 2025. gada tiesības uz valsts vecuma pensiju Latvijā ir personām, kuras sasniegušas vismaz 65 gadus.

Priekšlaicīgo pensiju ir tiesības pieprasīt divus gadus pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Vecuma pensija tiks aprēķināta pilnā apmērā, bet līdz 65 gadu vecuma sasniegšanai to izmaksās 50% apmērā no aprēķinātās pensijas. Pensiju pilnā apmērā sāk saņemt, kad ir sasniegts likumā noteiktais pensionēšanās vecums.

Tomēr priekšlaicīgi pensionējoties nedrīkst vienlaikus strādāt un saņemt pensiju. Ja persona, kurai piešķirta priekšlaicīgā vecuma pensija, līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai kļūst par obligāti sociāli apdrošināmu personu (piemēram, darba ņēmēju, pašnodarbināto vai personu, kas piedalās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos) vai izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, ja vien regulā Nr. 883/2004 vai starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi, pensijas izmaksu uz šo laiku pārtrauc.

Ja pensionējas priekšlaicīgi, tiek zaudēta iespēja saņemt, piemēram, bezdarbnieku pabalstu, invaliditātes pensiju, kā arī tiks samazināta apdrošināšanas atlīdzība, ja tāda ir piešķirta.

Svarīgi ir katram pārdomāt, vai tiešām vēlas pieprasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi. Jo vēlāk cilvēks dosies pensijā, jo izdevīgāk tas var būt, jo, aprēķinot vecuma pensijas apmēru, tiek ņemts vērā gan paredzamais laika posms gados, par kuru plānota vecuma pensijas izmaksa, gan ikgadējie pensijas kapitāla aktualizācijas indeksi, kas ietekmē ikmēneša pensijas apmēru.

Katra cilvēka situācija ir individuāla, līdz ar to iesakām konsultēties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kas veiks iespējamo prognozi, cik liela būtu konkrētā cilvēka vecuma pensija, ja to pieprasītu priekšlaicīgi.”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Skolotāji, iespējams, pensijā varēs doties jau no 60 gadu vecuma
Anita Daukšte: Pensija reizē ar miršanas pabalstu?
Mājas
Kur paliek pensijas uzkrājums cilvēkam, ja viņš nomirst pirms pensionēšanās? Atbild VSAA eksperte
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.