Kā rīkoties situācijā, ja pāris gadus pirms pensionēšanās tiek pazaudēts darbs un šādā vecumā darbā neviens vairs neņem? Ar šādu situāciju saskāries Ilgmārs, kurš lūdz noskaidrot, vai pirmstermiņa pensionēšanās būtu labs variants.
Ilgmārs mums raksta: “Diemžēl līdz pensijai atlikuši 2 gadi, taču esmu zaudējis darbu. Manā vecumā jaunu atrast nav viegli – jau pāris mēnešus mani meklējumi ir nesekmīgi. Sakiet, vai un kādos gadījumos ir pieļaujama pirmstermiņa pensionēšanās? Vai tas varētu būt risinājums? Cik lielu pensiju saņemšu (procentuāli), ja pensionēšos šobrīd?”
Lai noskaidrotu, kādi ir pirmstermiņa pensionēšanās nosacījumi, jautāju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras preses sekretāre pauž: “Kopš 2025. gada tiesības uz valsts vecuma pensiju Latvijā ir personām, kuras sasniegušas vismaz 65 gadus.
Tomēr priekšlaicīgi pensionējoties nedrīkst vienlaikus strādāt un saņemt pensiju. Ja persona, kurai piešķirta priekšlaicīgā vecuma pensija, līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai kļūst par obligāti sociāli apdrošināmu personu (piemēram, darba ņēmēju, pašnodarbināto vai personu, kas piedalās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos) vai izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, ja vien regulā Nr. 883/2004 vai starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi, pensijas izmaksu uz šo laiku pārtrauc.
Svarīgi ir katram pārdomāt, vai tiešām vēlas pieprasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi. Jo vēlāk cilvēks dosies pensijā, jo izdevīgāk tas var būt, jo, aprēķinot vecuma pensijas apmēru, tiek ņemts vērā gan paredzamais laika posms gados, par kuru plānota vecuma pensijas izmaksa, gan ikgadējie pensijas kapitāla aktualizācijas indeksi, kas ietekmē ikmēneša pensijas apmēru.
Katra cilvēka situācija ir individuāla, līdz ar to iesakām konsultēties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kas veiks iespējamo prognozi, cik liela būtu konkrētā cilvēka vecuma pensija, ja to pieprasītu priekšlaicīgi.”
