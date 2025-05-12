Mitrs, kodīgs, smaka savelkas drēbēs un mantās… Padomi, kā tikt vaļā no pelējuma pagrabā 0
Lai gan pelējuma smaka pagrabā var šķist normāla, tā bieži vien liecina par nopietnāku problēmu, piemēram, slēptu mitrumu vai pelējumu. Tāpēc eksperti vietnē “Martha Stewart” skaidrojuši, kāpēc rodas šī specifiskā pagraba smaka un kā to novērst. Pagrabi var kļūt pelējuma smakas avotu dažādu iemeslu dēļ.
Pirmkārt, uzkrājušies putekļi, netīrumi un nekārtība var barot smakas. “Iztīrīšana un atbrīvošanās no liekā, īpaši audumu un polsterējuma noņemšana vai mazgāšana, palīdz samazināt smaku avotus. Apkārt novietota aktivētā ogle vai cepamā soda arī var absorbēt daļu no noturīgās smakas,” skaidroja eksperte.
Ja nezināt, no kurienes nāk pelējuma smaka jūsu pagrabā, eksperti iesaka pārbaudīt vecos paklājus, kastēs iepakotās drēbes vai pat netīros gaisa filtrus; ja tajos ieviesusies smaka, iespējams, tos vajag vienkārši izmest.
Otrkārt, notīriet un rūpīgi nosusiniet pelējuma un mitruma skartos priekšmetus un materiālus, nomainiet vai salabojiet mitruma bojātos priekšmetus, regulāri apkopiet un notīriet apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī mēģiniet pēc iespējas ātrāk novērst slēptos avotus, lai novērstu mitruma uzkrāšanos.
Jāatzīmē, ka mitrums rada vidi, kas ir ideāli piemērota baktēriju un sēnīšu augšanai. Kad šie mikroorganismi noārda organiskos materiālus, tie izdala mikrobiālus gaistošos organiskos savienojumus jeb MVOC, kas rada pelējuma vai zemes smaku. Arī lēpts mitrums aiz sienām vai zem grīdas laika gaitā var izraisīt šo smaku.
Soļi cīņā pret mitrumu pagrabā
Izmantojiet mitruma savācēju: šīs ierīces mazina gaisa mitrumu.
Investējiet viedā termostatā: eksperti iesaka izvēlēties tādu, kas reāllaikā uzrauga mitrumu, lai jūs varētu ātri risināt problēmas, kad tās rodas.
Novērsiet noplūdes: stāvošs ūdens palielina mitruma līmeni un veicina pelējuma augšanu, tāpēc pēc iespējas ātrāk nosusiniet noplūdesun kondensātu. Pat nelielas noplūdes palielina gaisa mitrumu, tāpēc eksperti iesaka regulāri pārbaudīt caurules, ūdens sildītājus un pagraba sienas, vai nav noplūžu.
Pārliecinieties, vai durvis un logi ir labi noslēgti: tas palīdz novērst mitruma un lietus ūdens iekļūšanu telpā, tādējādi uzturot stabilu mitruma līmeni telpā.
Lietus laikā turiet logus un durvis aizvērtas: Lietus un augsts mitrums ārā var paaugstināt mitruma līmeni jūsu mājās, tāpēc turiet logus un pagraba durvis aizvērtas, lai novērstu pārmērīgu mitrumu.