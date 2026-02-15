VIDEO. “Mums strausu mājās nav, tā ir vista!” Aigara vista paveikusi īstu varoņdarbu 0

Vietnē “TikTok” popularitāti guvis video, kurā kāds iedzīvotājs vārdā Aigars demonstrē savu vistu izdētās olas. Lielākā daļa no tām izskatās pavisam parastas, taču viena ola izceļas īpaši – tā ir neparasti liela un uzreiz piesaista uzmanību.

Lasīt citas ziņas

“Mums strausu mājās nav, tā ir vista,” video saka Aigars, turot rokās iespaidīgā izmēra olu.

Lai parādītu, cik milzīga tā patiesībā ir, viņš vispirms nosver parasta izmēra vistas olu – svari uzrāda 61 gramu. Pēc tam seko pārsteigums: lielās olas svars sasniedz 173 gramus.

“Tas ir vāks! Smags kā kartupelis!” emocijas neslēpj video autors.

Video komentāru sadaļā skatītāji nekavējoties sāka spriest, kas gan varētu slēpties šādas olas iekšienē. Daudzi minēja, ka tajā varētu būt divi dzeltenumi, citi – ka varbūt pat vēl viena ola.

Intriga gan ilgi nepalika neatbildēta. Nākamajā video Aivars nolēma noskaidrot patiesību un superolu atvēra.

SUPEROLA 2

Izrādījās, ka minējumi bijuši trāpīgi – milzu olas iekšpusē atradās vēl viena, pilnībā izveidojusies ola.

Neparastais gadījums izraisījis plašu interesi sociālajos tīklos, un video turpina krāt skatījumus, atgādinot, ka arī ikdienā – pat vistu kūtī – iespējams piedzīvot īstus pārsteigumus.

