Ķīna Latvijā aktīvi īsteno ietekmes pasākumus un vāc sensitīvu informāciju, taču Saeimas deputāti neklausa brīdinājumus un apmeklē pasākumu 0
Vairāki Saeimas deputāti piedalījušies Ķīnas valdības organizētajās Jaunā gada svinībās Rīgā, lai gan Valsts drošības dienests (VDD) savā gada pārskatā brīdinājis, ka Ķīna Latvijā aktīvi īsteno ietekmes pasākumus un vāc sensitīvu informāciju, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.
VDD nesen publicētajā gada pārskatā norādījis, ka viena no Ķīnas prioritātēm Latvijā ir pozitīva tēla veidošana, izmantojot tā dēvēto maigās varas politiku, tostarp kultūras pasākumus un sadarbību akadēmiskajā vidē. Dienests brīdina, ka šādas aktivitātes var kalpot arī ietekmes pozīciju stiprināšanai politiskajā, zinātnes un mediju vidē, kā arī ilgtermiņā veicināt starptautisku atbalstu Pekinai būtiskos jautājumos.
Ķīnas kultūras un tūrisma ministrijas un Ķīnas Kultūras centra Rīgā rīkotajās svinībās VEF kultūras pilī piedalījās pie frakcijām nepiederošie Saeimas deputāti Skaidrīte Ābrama un Oļegs Burovs, Zaļo un zemnieku savienības deputāts Gunārs Kūtris, kā arī Ramona Petraviča un Viktorija Pleškāne no “Latvija pirmajā vietā” (LPV). Pasākums sastāvēja no diplomātiskās pieņemšanas un koncerta, un tajā piedalījās arī uzņēmēji un reliģisko organizāciju pārstāvji.
Petraviča vada Saeimas deputātu sadarbības grupu ar Ķīnas parlamentu. 2024. gada sākumā viņa kopā ar LPV deputātiem devās Ķīnas valdības sponsorētā vizītē uz Pekinu. Tāpat pērn deputāti uzklausījuši Ķīnas amatpersonu prezentāciju par situāciju Tibetā, ko Ķīnas puse vēlāk interpretējusi kā Latvijas parlamentāriešu atbalstu Pekinai šajā jautājumā.
Raidījums atgādina, ka iepriekš LPV rīkojusi senioru ekskursijas uz Saeimu, pēc kurām dalībnieki aicināti pusdienās Ķīnas restorānā, un maltītes apmaksājusi Ķīnas vēstniecība. Saistībā ar šiem gadījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārkāpumus nav konstatējis.
Ķīnas vēstniecība Latvijā uzsver, ka ir atvērta sadarbībai ar Latviju un dažādām politiskajām partijām. Savukārt pēc VDD pārskata publicēšanas vēstniecība izplatījusi paziņojumu, ka “laipni ierosina noteiktiem indivīdiem un aģentūrām atmest šauro, melnbalto domāšanu” un domāt par attiecībām ar Ķīnu ilgtermiņā.
Neraugoties uz VDD un ekspertu brīdinājumiem, koncertu apmeklējušie deputāti nesaskata riskus šādu pasākumu apmeklēšanā, uzsverot, ka tas ir kultūras notikums. Tikmēr drošības eksperti norāda, ka šādi pasākumi ir daļa no Ķīnas ilgtermiņa ietekmes stratēģijas, kuras mērķis ir mazināt kritiku un stiprināt Pekinai labvēlīgu attieksmi.