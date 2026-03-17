Šodien gaidāma saulaina diena, bet Latvijas upēs – neviennozīmīga situācija 0

7:18, 17. marts 2026
Otrdien Latvijas austrumu novados saglabāsies sauss un saulains laiks, pārējā valstī mākoņi daļēji klās debesis.

Sinoptiķi prognozē, ka nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dažviet piekrastē var neizklīst migla.

Pūtīs lēns vējš, Latgalē un Vidzemes austrumos – lēns līdz mērens dienvidu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra būs no +4 grādiem vietām piekrastē līdz +11..+13 grādiem valsts austrumu daļā.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, sauli brīžiem aizsegs mākoņi. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +9 grādiem, bet pie jūras gaidāmi tikai +4 grādi.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1018-1022 hektopaskāli jūras līmenī.

Ūdens līmenis upēs galvenokārt pazeminās

Nokūstot sniegam un izejot ledum, lielākajā daļā Latvijas upju ūdens līmenis pakāpeniski pazeminās vai mazliet svārstās, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Daugavā turpinās ledus iešana, ledus masas krājas Pļaviņu ūdenskrātuvē. Pie Jēkabpils un Zeļķiem, upei atbrīvojoties no ledus, ūdens līmenis ir īslaicīgi pazeminājies, Daugavā kopumā turpinās ūdens līmeņa paaugstināšanās.

Lielupē ūdens līmenis sāk lēnām kristies. Misā turpinās pakāpenisks ūdens līmeņa kāpums, bet vairumā upju Lielupes baseinā ūdens atkāpjas. Svētē pie Ūziņiem pēdējās nedēļas laikā ūdens līmenis pazeminājies par vairāk nekā pusmetru.

Gaujā un Ogres upē pēc ledus iziešanas ūdens līmenis ir stabils, ar tendenci pazemināties.

Lielākajā daļā Latvijas upju ūdens līmenis ir zemāks nekā parasti palu laikā. Sniegs pārsvarā nokusis, vairāk sniega saglabājas vietām Latgales augstienē.

Tuvākajās dienās būs maz nokrišņu, ūdens līmenis upēs galvenokārt turpinās kristies, bet Daugavā gaidāma tā paaugstināšanās.

