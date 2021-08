Foto: Shutterstock

Šodien neviens nevarēs tevi apturēt un stāties tev ceļā! Horoskopi 6.augustam Ieteikt







Auns

Šodien neviens nevarēs tevi apturēt un stāties tev ceļā. Tu būsi līdzīgs ūdenim, kas izskalo pat akmeņus.

Vērsis

Pacenties šodien uzvesties tā, ka neviens tev neko nevar pārmest un izvirzīt kādas pretenzijas. Tu būsi noskaņots pozitīvi pret apkārtējiem un raugi, lai tā tas arī paliek.

Dvīņi

Problēma, kas tevi uztrauc, būs risināma, ja tu pieķersies tai, kā nākas. Ja gaidīsi, ka tā atrisināsies pati no sevis, tu maldies. Tā nenotiks.

Vēzis

Šo dienu vajadzētu sākt pēc iespējas agrāk. Veiksmīga būs tieši dienas pirmā puse, aptuveni līdz pusdienlaikam. Centies šajā laikā nepalaist garām nevienu tev doto iespēju.

Lauva

Tava reputācija var ciest tikai tāpēc, ka tu esi pārāk pārliecināts par savu taisnību. Pat tajos brīžos, kad tev nav taisnība, tu turpini izlikties, ka ir… Un tas nenāk par labu tev.

Jaunava

Visbriesmīgākais, kas tevi šodien var piemeklēt ir rutīna un garlaicība. Tāpēc parūpējies par to, lai šī diena tāda nebūtu – viss ir tavās rokās.

Svari

Tev nāksies šodien izrādīt saprati un atbalstu. Izturies pret citiem cilvēkiem tā, kā tu gribētu, lai izturas pret tevi!

Skorpions

Šīs dienas notikumi nebūs tev veiksmīgi, taču centies izdarīt tā, lai tie vismaz ir draudzīgi tam, ko tu vēlies darīt un nekļūst taviem plāniem par šķērsli.

Strēlnieks

Iespējams, tu nožēlosi par risinājumu, kuru šodien tu pieņemsi kā vienīgo pareizo. Taču pat zinot, ka tu vari kļūdīties, tu to izdarīsi…

Mežāzis

Tevī šodien var parādīties vēlēšanās nolīst kaktiņā un būt nedzirdamam un neredzamam. Vai izdosies? Diezin vai. Savas problēmas tomēr nāksies risināt.

Ūdensvīrs

Neatkāpies šodien no savām tiesībām – pat, ja tu ļoti steidzies. Pastāvi uz to, kas tev pienākas un neļauj to nevienam paņemt.

Zivis

Lai sapnis kļūtu par realitāti, tam ir jāveltī kaut minimālas pūles. Nebūs tā, ka sapnis atnāks pie tevis un teiks – ņem, te es esmu!