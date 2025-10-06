Migla Rīgā.
Migla Rīgā.
Foto: LETA/Edijs Pālēns

Šoferīšiem jābūt piesardzīgiem – veidosies migla! Laika prognoze otrdienai 0

LETA
14:59, 6. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien naktī un no rīta vietām Latvijā veidosies migla, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Diena būs visai saulaina.

Pūtīs lēns vējš, Kurzemē dienā gaidāms lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.

Gaisa temperatūra nakts izskaņā noslīdēs līdz +2..+8 grādiem, pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +13..+17 grādiem.

Rīgā otrdien nav gaidāmi nokrišņi, saule mīsies ar mākoņiem un pūtīs viegls dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +7 grādiem, dienā gaidāms siltums līdz +16 grādiem.

