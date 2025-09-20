Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā 0
Kosmosa laikapstākļu eksperts Bens Deividsons apgalvo, ka Zeme varētu atrasties uz katastrofālas ģeomagnētiskas kataklizmas robežas, kas varētu iznīcināt lielāko daļu planētas iedzīvotāju, informē ārzemju medijs.
Kosmosa laikapstākļu eksperts un “Space Weather News” dibinātājs ir publicējis baiļu pilnu paziņojumu, apgalvojot, ka Zeme varētu atrasties uz katastrofālas ģeomagnētiskas kataklizmas robežas, kas spēj iznīcināt līdz pat 90 procentiem cilvēces. Viņš uzskata, ka strauja magnētiskā pola nobīde, kas, iespējams, izraisītu Saules “mikronovas” veidošanos, varētu izraisīt cunami, klimata haosu un masveida izmiršanu.
Eksperts paskaidroja, ka, lai gan viņa Saules “mikronovas” teorijai trūkst atbalsta galvenajās zinātniskajās aprindās, viņš uzstāj, ka tās pamatā esošais ģeomagnētiskais cikls ir “neapstrīdama” zinātne. Eksperts apgalvo, ka šis cikls notiek aptuveni ik pēc 6000 gadiem, un nozīmīgāki notikumi notiek ik pēc 12 000 gadiem.
Magnētiskā vairoga vājināšanās un polu paātrināšanās
Zemes magnētiskais lauks, kas mūs aizsargā no Saules un kosmiskā starojuma, kopš 19. gadsimta ir vājinājies par 15 %. Tas padara planētu neaizsargātu pret postošām Saules vētrām. Eksperts norāda, ka ziemeļu un dienvidu magnētiskie poli virzās viens otram pretī Bengālijas līča virzienā, un polārblāzmas, kas iepriekš bija retas zemos platuma grādos, kļūst arvien biežākas, signalizējot par aizsargvairoga pavājināšanos.
Viņš apgalvo, ka tas varētu notikt tuvāko 10 – 25 gadu laikā.
Vēsturiski notikumi un mūsdienu sekas
Postošs Saules notikums izklausās pēc zinātniskās fantastikas, taču Zeme 1859. gadā piedzīvoja šādu vētru, kas pazīstama kā “Keringtona notikums”. Tā bija visspēcīgākā jebkad reģistrētā ģeomagnētiskā vētra, kas izjauca telegrāfa sistēmas visā pasaulē. Mūsdienās šāda mēroga Saules vētra iznīcinātu elektrotīklus, traucētu ūdensapgādi, GPS navigāciju, lauksaimniecību un neatliekamās palīdzības dienestu darbību.
“Pēc trim dienām degvielas uzpildes stacijās vairs nebūs degvielas. Veikalos nebūs pārtikas,” brīdināja eksperts, atsaucoties uz ASV valdības prognozēm par 90 procentu iedzīvotāju skaita samazināšanos dažu mēnešu laikā, sociālā sabrukuma rezultātā.
Lauka vājināšanās cēloņi un vairoga izslēgšanas ietekme
Eksperts magnētiskā lauka pavājināšanos skaidro ar dabiskām izmaiņām izkausētā dzelzs plūsmās Zemes ārējā kodolā. Šīs plūsmas ir nestabilas, kas noved pie lauka pavājināšanās un polu dreifa. Viņš norādīja, ka šīs izmaiņas atspoguļo pagātnes ģeomagnētiskās novirzes.
“Mainīgais magnētiskais lauks mainās, poli kustas, magnētiskais lauks vājinās,” viņš sacīja, piebilstot, ka šie zemes nogruvumi ir līdzīgi īslaicīgām polu maiņām, kas fiksētas senajos keramikas izstrādājumos.
Viņš teica, ka “vairoga pārslēgšanas efekts” izpaužas kā palielināta polārblāzmu biežums. Eksperts piebilda, ka mūsdienās saule saražo daudz mazāk enerģijas polārblāzmu radīšanai zemākos platuma grādos nekā agrāk. Tas ļauj kaitīgajam starojumam ietekmēt klimatu un ekosistēmas.
Viņš teica, ka "vairoga pārslēgšanas efekts" izpaužas kā palielināta polārblāzmu biežums. Eksperts piebilda, ka mūsdienās saule saražo daudz mazāk enerģijas polārblāzmu radīšanai zemākos platuma grādos nekā agrāk. Tas ļauj kaitīgajam starojumam ietekmēt klimatu un ekosistēmas.