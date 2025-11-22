Zelenskis: Mums jānodrošina, lai nekur pasaulē nevaldītu princips, ka noziegumi pret tautu un cilvēci var tikt atlīdzināti vai piedoti 0
Katrā ceturtajā novembra sestdienā Ukrainā tiek atzīmēta 1932.–1933. gada holodomora upuru piemiņas diena. Šodien, pieminot Holodomora upurus, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nāca klajā ar spēcīgu uzrunu, kurā viņš ne tikai atcerējās pagātnes traģēdiju, bet arī uzsvēra, cik cieši tā saistīta ar notiekošo Ukrainā šobrīd. Viņš paziņoja, ka Ukraina gatavojas jaunām sarunām ar starptautiskajiem partneriem, lai novērstu Krievijas nākamo iebrukumu.
Zelenskis atgādināja par padomju režīma īstenoto badu 1932.–1933. gadā – Holodomoru – un salīdzināja to ar mūsdienu Krievijas rīcību. “Tas bija sistemātisks uzbrukums ukraiņu tautai – genocīda politika, kuru mūsdienu Krievija ir pārmantojusi un atkal padarījusi par daļu no savas ideoloģijas,” norādīja Zelenskis.
Pēc viņa teiktā, šis karš ir sekas tam, ka Krievija ilgstoši nav saņēmusi pelnīto sodu par saviem noziegumiem. “Lai kāda būtu viņu režīma forma – ja paliek nesodīti, Krievija vēlas atkārtot ļaunumu.” uzsvēra Ukrainas prezidents, norādot, ka iepriekšējo Ukrainas tautas paaudžu sāpes un tas, ko ukraiņi ir spiesti pārciest tagad, tas viss ir dziļi savstarpēji saistīts. Un tas mums daudz ko pasaka.
Zelenskis atklāja, ka jau tuvākajās dienās notiks jaunas konsultācijas ar Ukrainas sabiedrotajiem. “Esmu parakstījis dekrētu, ar kuru tiek apstiprināts Ukrainas delegācijas sastāvs, un esmu arī autorizējis visas attiecīgās direktīvas. Mūsu pārstāvji zina, kā aizstāvēt Ukrainas nacionālās intereses un tieši to, kas jādara, lai nepieļautu Krievijas trešo iebrukumu, vēl vienu triecienu Ukrainai – tāpat kā tā pagātnē vairākkārt ir pastrādājusi noziegumus pret mūsu tautu un citām tautām,” viņš sacīja.
Zelenskis uzsvēra, ka šobrīd jautājums nav tikai par konkrētiem dokumentu punktiem: “Mums jānodrošina, lai nekur Eiropā vai pasaulē nevaldītu princips, ka noziegumi pret tautu un cilvēci, pret valstīm un tautām nekad nevar tikt atlīdzināti vai piedoti.”
Ukrainas prezidents arī informēja, ka turpina cieši koordinēt darbības ar starptautiskajiem sabiedrotajiem: “Šodien es turpināju koordināciju ar mūsu partneriem: es runāju ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu līderiem – astoņiem līderiem, kas pārstāv visu šo spēcīgo reģionu. Un es dziļi novērtēju viņu atbalstu, un viņi ir patiesi dzīvību aizstāvji.”
Tāpat viņš pateicās arī Nīderlandes premjerministram par palīdzības gatavību un principiālo nostāju – Ukrainai tiks sniegtas palīdzības paketes.
Zelenskis arī izklāstīja aktuālo situāciju frontē. “Vissarežģītākā situācija ir Pokrovskā, visā virzienā, kur ievērojami Krievijas spēki, vairāk nekā 150 000 vīru, turpina uzbrukumus. Katru dienu šajā apgabalā notiek vislielākais uzbrukumu skaits – tas turpinās jau daudzus mēnešus –, un svarīgi ir tas, ka mūsu karavīri, mūsu vienības, iznīcina okupantu. Mēs veicam pretuzbrukuma operācijas. Mēs arī aizstāvam pozīcijas gar robežu starp Dņipro un Doņeckas apgabaliem. Mēs aizstāvam savas pozīcijas Harkivas apgabalā. Mēs aizstāvam savas pozīcijas Zaporožjes apgabalā, tur klājas grūti. Orihivas un Huļaipoles virzienos mēs darām visu iespējamo, lai stabilizētu situāciju. Paldies jums visiem par jūsu izturību! Paldies ikvienam, kas atbalsta Ukrainu!” norādīja Ukrainas prezidents.