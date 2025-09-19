Solās saulains pārsteigums! Laika prognoze sestdienai 0
Sestdien Latvijā būs daudz mākoņu, bet nav gaidāmi lieli nokrišņi, prognozē sinoptiķi.
Naktī mākoņu kļūs vairāk, sestdienas rītā valsts lielākajā daļā debesis būs apmākušās. Dažviet var uzlīt, vietām veidosies migla. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš, no rīta tas sāks pastiprināties, piekrastē brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +9..+14 grādi, piekrastē – līdz +16 grādiem.
Dienas gaitā daudzviet valstī uzspīdēs saule, vietām – galvenokārt ziemeļaustrumu novados – nedaudz un īslaicīgi līs. Dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, Ziemeļkurzemes piekrastē – līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +17..+23 grādi.
Rīgā 20.septembrī nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Naktī pūtīs lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra noslīdēs līdz +13 grādiem, piepilsētā – līdz +11 grādiem. Dienā vējš pūtīs mēreni un, uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +22 grādiem.