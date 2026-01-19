Obligātā dienesta jauniešu ikdiena militārajā bāzē "Ādaži"

Šovasar “armijā” iesauks vairākus simtus jauniešu; sāk aptrūkties brīvprātīgo 11

20:15, 19. janvāris 2026
Šovasar valsts aizsardzības dienestā (VAD) obligāti iesauks 400 jauniešus, jo brīvprātīgo pieteikumu skaits bijis mazāks par armijas plānoto iesaucamo apjomu.

Kā aģentūru LETA Aizsardzības ministrija, trešdien, 21. janvārī, plkst. 10 ministrijā norisināsies VAD iesaucamo atlase pēc nejaušības principa ar speciālu gadījumskaitļu ģenerēšanas programmu. Atlasē pēc nejaušības principa uz dienesta 2026. gada jūlija iesaukumu tiks izraudzīti 400 Latvijas pilsoņi – vīrieši, kuri dzimuši laikā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 21. janvārim un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Latvijā.

Iesaucamos atlasei pēc nejaušības principa reģistrē pa administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru.
Atlase tiks veikta, izmantojot iesaucamo atlasei īpaši izveidotu gadījumskaitļu ģenerēšanas rīku, klāsta ministrija. Atlases procesa uzraudzībai tiek veidota Aizsardzības ministrijas iesaukšanas atlases pārraudzības komisija, kurā ir ministrijas departamentu pārstāvji.

Par to, vai jaunietis tiks iesaukts dienestā obligātā kārtā, varēs pārliecināties “klustikaravirs.lv” sadaļā “Valsts aizsardzības dienests”, kur, autentificējoties ar e-ID karti, eParakstu, “SmartID” vai kādu no internetbankām, var uzzināt savu atlases statusu.

Savukārt pavēstes par ierašanos uz veselības pārbaudi, norādot tās datumu un laiku, tiks nosūtītas uz oficiālo e-adresi

vai deklarētajai dzīvesvietas adresi.

Pēc veselības pārbaudes veikšanas ārstu komisija sniegs atzinumu par iesaucamā atbilstību dienestam, un tiks pieņemts lēmums par iesaukšanu dienestā, kas tiks nosūtīts uz e-adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi ne vēlāk kā divus mēnešus pirms dienesta sākuma 17. jūlijā.

Tie atlasītie jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ netiks iesaukti, saņems attiecīgus lēmumus vai nu par neiesaukšanu vai dienesta atlikšanu.

VAD var atlikt uz vēlāku laiku, taču ne ilgāk kā līdz 26 gadu vecumam, tikai svarīgu iemeslu dēļ,

piemēram, ja ir iegūta stipendija augstskolā, pilsonis ir valsts izlases dalībnieks kādā sporta veidā, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai citu svarīgu ģimenes apstākļu dēļ, klāsta armija.

Pieņemto lēmumu var apstrīdēt VAD Iesaukšanas kontroles komisijai un pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Pilsonis, kurš atlasīts pēc nejaušības principa un reliģisku vai filozofisku uzskatu dēļ nevar pildīt militāro dienestu, pēc veselības pārbaužu pabeigšanas var iesniegt pieteikumu alternatīvā dienesta pildīšanai, kuru izvērtēs un lēmumu par iesaukšanu alternatīvajā dienestā pieņems Iesaukšanas kontroles komisija.

Līdz šī gada 14. janvārim brīvprātīgi 2026. gada vasaras iesaukumam pieteicies līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits – 1560 Latvijas pilsoņi.

2026. gada jūlija 11 mēnešu dienestam brīvprātīgi pieteicās 1503 personas.

Savukārt VAD piecu gadu dienestam Zemessardzē brīvprātīgi pieteikušies 57 Latvijas pilsoņi. Brīvprātīgo Latvijas pilsoņu atbilstība dienestam vēl tiekot izvērtēta.

Tālšaušanas apmācības Ādažu poligonā
Kā Ādažos norit speciālo operāciju spēku militārās mācības “Kadars 2022”


