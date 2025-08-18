#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Obligātais militārais dienests, &#8220;Ādaži&#8221;
Foto: Aizsardzības ministrija, seržants Ēriks Kukutis, Sauszemes spēku Mehanizētā kājinieku brigāde

“Kādā veidā viņš ir pie atbildības saucama persona, ja…” Māte neizpratnē, ka pret dēlu celta apsūdzība par izvairīšanos no armijas 0

LA.LV
12:30, 18. augusts 2025
Stāsti Pieredze

TV3 raidījumā “Bez Tabu” vērsusies kāda pilngadību sasnieguša jaunieša māte, stāstot, ka viņas ģimenei radusies nopietna problēma ar Latvijas militārajās struktūrām.

Sieviete skaidro, ka pret viņas dēlu ir ierosināta administratīvā lieta par izvairīšanos no obligātā militārā dienesta, lai gan, kā apgalvo sieviete, dēls pavēsti par iesaukšanu armijā neesot saņēmis.

“Mums it kā bija atnākusi pavēste – ierakstīta vēstule, ko arī apstiprināja Valsts aizsardzības dienests, ka pavēste bija kā ierakstīta vēstule. Bet to vēstuli mēs neesam saņēmuši. Protams, nekur neesam parakstījušies,” tā situāciju TV3 raidījumam “Bez Tabu” skaidro jaunieša māte.

Viņa norāda, ka pret dēlu ierosināta administratīvā lieta, kur dēls figurē kā apsūdzētais. Lai gan no sākuma viņš bija norādīts kā pie atbildības saucamā persona, tagad viņu jau apsūdz, ka viņš nav ieradies.

Māte uzsver, ka dēls bijis un joprojām esot gatavs obligātajam militārajam dienestam, taču šī apņemšanās neietekmē lietas statusu.

Viņa norāda, ka pēc vēstules saņemšanas dēlam bija jāierodas sniegt paskaidrojums, ko viņš arī izdarījis jau tajā pašā dienā un laikā, kad tas bija nozīmēts.

Jaunieša mamma ir apņēmības pilna pārsūdzēt lēmumu: “Un jautājums no mūsu puses šobrīd ir tāds. Kādā veidā viņš ir pie atbildības saucama persona, ja viņš nav saņēmis ierakstīto vēstuli?”

Kā skaidro Valsts aizsardzības dienesta departamenta vadītājs Kristers Grauze, atlasē, pēc nejaušības principa, kad tiek iekļauti visi potenciāli iesaucamie, tiek iekļauta visa pēdējā informācija, kas ir pieejama par iesaucamo deklarētajām adresēm.

“Izsūtot pavēstes, mēs pieņemam, ka tā ir tās personas pēdējā dzīvesvieta, jo gluži vienkārši, viņš pats to ir norādījis,” skaidro Grauze.

Kā norāda raidījums “Bez Tabu” no dienesta izvairoties katrs trešais jauniesaucamais, taču liela daļa pēc lietas ierosināšanas tomēr saprot, ka tas ir obligātais dienests.

Sods par neierašanos uz medicīnisko pārbaudi, kas esot kā pirmais etaps, ir līdz pat 750 eiro, un to varot piemērot pēc katra aicinājuma ignorēšanas. Gadījumā, ja persona tomēr atsaucas, tad sodu iespējams tikai mīkstināt, samazinot maksājamo summu.

